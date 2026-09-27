demirel: kullanılan kaynaklar borç ve banka yükümlülüklerine yönlendirildi

Fenerbahçe mali genel kurulunda Orhan Demirel'in sunumu

Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapıldı. Önceki dönem genel sekreteri Orhan Demirel yönetim kurulu faaliyet raporunu detaylandırdı ve kulübün konsolide finansal yükümlülüklerine ilişkin döneme ait verileri paylaştı.

Ara transfer ve nakit dengesi:

Demirel, 2025-2026 futbol sezonu ikinci transfer döneminde kadroya dahil edilen oyunculara ilişkin açıklama yaparak, ara transferde 5 futbolcu için kulüp kasasından çıkan tutarın 24 milyon euro olduğunu ifade etti. Demirel, söz konusu harcamanın yanı sıra mevcut kaynakların öncelikle borç kapatma ve banka yükümlülüklerinin ödenmesine yönlendirildiğini vurguladı.

Yönetimin göreve geldiğinde kulüpte 190 milyon euro tutarında nakit açığı bulunduğunu belirten Demirel, aylık genel giderlerin 22 milyon euro seviyesinde olduğunu, bu yükümlülüklerin kapatılması için arsa değerlendirmeleri ve sponsorluk gelirleri gibi kalemlerin kullanıldığını söyledi.

Yeni yönetime bırakılan kaynaklar ve alacak kalemleri:

Toplantıda Demirel, 'yeni yönetime bırakılan gelir ve kaynak imkanları' başlığı altında bir dizi kalemi sıraladı. Buna göre Emlak Konut tahsilat hakkı, kombine satışı, loca satışlarından elde edilecek gelirler, Youssef En-Nesyri'nin gelecek taksitleri, transfer alacağı, reklam ve sponsorluk gelirleri dahil olmak üzere toplam kaynağın 154.300.000 euro olarak hesaplandığını belirtti.

En-Nesyri ile ilgili açıklamasında Demirel, seçim öncesinde haziran ayında çok acil ödenmesi gereken 33 milyon euro tutarında ödeme bulunduğunu, bunun yalnızca En-Nesyri'yi kapsamadığını, toplamda 7 futbolcunun ödemesinin aynı dönemde yer aldığını söyledi. Yeni yönetimin 18 Haziran'da ilk taksiti ödediğini, ancak ilk taksit geç ödendiği için En-Nesyri taksitlerinin devam ettiğini aktardı.

Ayrıca birkaç kulüpten alınacak 2.100.000 euro tutarında transfer alacağı bulunduğunu, reklam ve sponsorluk gelirlerinin de tabloda yer aldığını ifade etti. Demirel, kamuoyunda kulüp arazilerinin büyük bölümünün satıldığı izlenimi olduğuna dikkat çekerek, kendilerinin yalnızca iki arsayı değerlendirdiklerini ve önceki yönetimde hazırlığı yapılmış, sonraki yönetimin sürdürdüğü 102 milyon euro tutarında bir kaynağın bırakıldığını belirtti.

Demirel'in sunumu, kulübün kısa vadeli nakit ihtiyacı, transfer politikası ve gelir kalemlerinin öncelikli kullanımına dair şeffaflık sağlama amacı taşıdı; sunum aynı zamanda yeni yönetimin devraldığı maddi imkânların çerçevesini de ortaya koydu.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İÇİN ÖNCEKİ DÖNEM GENEL SEKRETERİ ORHAN DEMİREL SUNUM YAPARAK DETAYLI ANLATTI.