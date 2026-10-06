Dolar 49,1714 +0,11%
Euro 55,4300 +0,51%
Bist 12.374,26 -0,56%
Altın Gram 6.628,22 +0,86%
EUR/USD 1,1265 +0,37%
Brent Petrol 101,15 +0,83%
--°

Demirözü kaymakamı Bayrampaşa köyünde vatandaş taleplerini dinledi

Demirözü Kaymakamı İbrahim Zahid Ahat, Bayrampaşa köyünde köy odasında vatandaşların taleplerini dinledi, muhtar Seçkin Önal’dan köyün ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 11:46

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Emre Koç

Demirözü kaymakamı Bayrampaşa köyünde vatandaş taleplerini dinledi

ziyaretin amacı:

Demirözü Kaymakamı İbrahim Zahid Ahat, köy ziyaretleri programı kapsamında Bayrampaşa köyüne giderek bölge halkıyla bir araya geldi. Ziyaret, köy halkının talep ve beklentilerini yerinde dinlemek amacıyla gerçekleştirildi.

köy odasında yapılan görüşmeler:

Köy odasında düzenlenen toplantıda Kaymakam Ahat, vatandaşların sıkıntılarını ve taleplerini dinledi. Toplantıda Muhtar Seçkin Önal köyün mevcut durumu ve öncelikli ihtiyaçlar hakkında ayrıntılı bilgi verdi.

Vatandaşlarla yapılan görüşmelerde altyapı, hizmetlerin erişilebilirliği ve gündelik yaşamı etkileyen konular ele alındı. Katılımcılar taleplerini doğrudan yetkiliye iletti, uygulamadaki hizmetlerin işleyişi değerlendirildi.

taleplerin değerlendirilmesi ve takip:

Görüş alışverişinde, yürütülen hizmetler ile öncelikli ihtiyaçlar hakkında karşılıklı değerlendirmeler yapıldı. Kaymakamlık ile muhtarlık arasında iletilen taleplerin hangi aşamalarda takip edileceği üzerinde duruldu.

Ziyaret, yerel yönetim ile köy sakinleri arasında iletişimi güçlendirmeye yönelik bir adım olarak kaydedildi ve yapılan tespitlerin ilgili birimlerle paylaşılması kararlaştırıldı.

BAYRAMPAŞA KÖYÜNDE VATANDAŞLARIN TALEP VE İHTİYAÇLARI DİNLENDİ

BAYRAMPAŞA KÖYÜNDE VATANDAŞLARIN TALEP VE İHTİYAÇLARI DİNLENDİ

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bakan Göktaş, Gaziantep'te serebral palsili Cansu ile umut dolu sohbet
images

Çaydeğirmeni'nde yeni jandarma karakolu bölge güvenliğine katkı sunacak
images

Başkan Geçit’ten MİAD Malatya şubesine ziyaret
images

Efeler'de 2027 bütçesi oy birliğiyle kabul edildi: kredisiz yatırım vurgusu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Denize açılan madenci 7 saattir kayıp, aile helikopter bekliyor

Gördes’in tarihi köprüsünde gençlerin sporla keşif günü

Trump: Paknejad’ın istifası, Hürmüz Boğazı ve sevkiyat iddiaları

Bünyan kara yolunda çarpışma can aldı: bir kişi öldü, üç yaralı

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi