Demirözü'nde disiplin ve takım ruhu odaklı spor kursları başlıyor

Bayburt'un Demirözü ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen boks ve futbol kursları için kayıt süreci devam ediyor. Kurslar 9 Aralık 2026 tarihinde başlayacak ve ilçedeki gençlere yönelik spor imkânlarını artırmayı hedefliyor.

kursların içeriği:

Boks kursunda katılımcılara fiziksel gelişim, disiplin ve kondisyon çalışmaları verilecek. Antrenmanlarda temel teknikler ile birlikte dayanıklılık ve hareket kabiliyetini geliştirmeye yönelik programlar uygulanacak. Futbol kursunda ise takım çalışması, teknik beceri ve strateji ağırlıklı çalışmalar yapılacak; oyuncuların saha içi iletişimi ve oyun anlayışı güçlendirilecek.

kayıt ve destek:

Kurslara katılmak isteyenler edu.gsb.gov.tr adresine girerek e-Devlet kullanıcı bilgileriyle sisteme giriş yapıp ilgili kursu seçerek başvurularını tamamlayabilecekler. Kayıt sürecinde bilgi veya destek isteyenler, Demirözü Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile iletişime geçebilir; yetkililer başvuru adımları ve gerekli yönlendirmeler konusunda yardımcı olacak.

DEMİRÖZÜ’NDE BOKS VE FUTBOL KURSLARI 9 ARALIK’TA BAŞLAYACAK