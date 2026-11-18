Demirözü'nde köy dayanışmasıyla şeker pancarı hasadı tamamlanıyor

Bayburt'un Demirözü ilçesinde, hasadı yetiştiremeyen üreticilere diğer çiftçiler tarafından başlatılan imece çalışmasıyla tarlalardaki pancar kaldırma işleri tamamlanıyor. Çiftçiler, kendi tarlalarının yanı sıra komşularının üretimlerini de birlikte sökerek, ürünün zarar görmesini engelliyor.

imece çalışmasının işleyişi:

Çalışmalar, tarlalarda traktör ve pancar söküm makineleri kullanılarak yürütülüyor. Üreticiler, iş gücü ve zaman eksikliğinin yoğun olduğu dönemde birbirlerine öncelik veriyor; amaç, ürünleri kar düşmeden hasattan kaldırmak ve depolama sürecine zamanında geçirmek. Bu yöntemle hem işler hızlanıyor hem de üreticiler zaman baskısını azaltıyor.

toplumsal dayanışma ve belediye notu:

Demirözü Belediyesi, çiftçiler arasındaki dayanışmanın hasat döneminde de sürdüğüne dikkat çekti. Belediye yetkilileri, imece kültürünün tarımsal üretimdeki önemini vurgulayarak üreticilere bereketli bir sezon diledi ve köylerdeki yardımlaşma geleneğinin yaşatılmasının altını çizdi.

DEMİRÖZÜ’NDE YARIM KALAN PANCAR HASADI İMECEYLE TAMAMLANIYOR