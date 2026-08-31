demirözü'nde okullar yeni döneme hazırlandı mı sorusu gündemde

hazırlık incelemesi:

Demirözü Kaymakamı İbrahim Zahid Ahat, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde ilçedeki okullarda yürütülen hazırlıkları yerinde inceledi. Ziyaretlerde okulların genel fiziki koşulları ve yeni dönemde uygulanacak eğitim programları değerlendirildi.

ziyaret edilen kurumlar ve katılımcılar:

Kaymakam Ahat'a incelemelerinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Çiğdem ve Şube Müdürü Gökhan Köseoğlu eşlik etti. Heyet, Demirözü İlkokulu, Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu ve Mustafa Köseoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesini ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

odak noktaları ve yürütülen çalışmalar:

Görüşmelerde özellikle okulların fiziki durumu ile yeni dönemde yürütülmesi planlanan eğitim faaliyetleri üzerinde duruldu. Ziyaretler sırasında, ilçedeki tüm okulların yeni eğitim öğretim dönemine en iyi şekilde hazırlanmalarını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar ele alındı.

İnceleme ve değerlendirme sürecinin, eğitim-öğretim yılı başlamadan önce eksiklerin tespit edilmesine ve gerekli düzenlemelerin yapılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

DEMİRÖZÜ’NDE OKULLAR YENİ DÖNEME HAZIRLANIYOR