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Demirözü'nde yeni su rezervi Petekli Göleti tarıma 6 bin 500 dekar can suyu verecek

Demirözü'nde Torbalı Deresi'ne inşa edilen Petekli Göleti temelden 50 m yüksekliğe sahip olacak, 1,64 milyon m³ su depolayıp 6 bin 500 dekarı sulayacak.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 10:41

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EDİTÖR: Aslı Han

Demirözü'nde yeni su rezervi Petekli Göleti tarıma 6 bin 500 dekar can suyu verecek

Demirözü'nde yeni su rezervi Petekli Göleti tarıma 6 bin 500 dekar can suyu verecek

Bayburt'un Demirözü ilçesinde, Torbalı Deresi üzerinde inşa edilen Petekli Göleti projesinde çalışmalar sürüyor. Proje, Devlet Su İşleri (DSİ) 22. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülüyor.

proje özellikleri:

Gölet, temelden 50 metre yüksekliğinde ve 1,64 milyon metreküp su depolama kapasitesine sahip olacak.

tarıma katkısı:

Petekli Göleti'nin tamamlanmasıyla 6 bin 500 dekar tarım arazisi suya kavuşacak.

PETEKLİ GÖLETİ’NDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

PETEKLİ GÖLETİ’NDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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