Demirtaşpaşa'da talepleri yerinde dinleyen başkan aydın mahalle sakinleriyle buluştu

Demirtaşpaşa ziyaretinde saha değerlendirmesi

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, her hafta cuma günleri sürdürdüğü mahalle buluşmaları kapsamında bu hafta Demirtaşpaşa Mahallesi'ni ziyaret etti. Ziyarette vatandaşlarla bir araya gelen Aydın, mahalle yaşamına dair talepleri doğrudan dinleyip yerinde inceleme fırsatı buldu.

Ziyaret ve halkla buluşma:

Başkan Aydın, ilk olarak Timurtaşpaşa Camii'nde kıldığı cuma namazının ardından mahalle sakinleriyle sohbet etti. Vatandaşların ilettiği talep ve önerileri dinleyen Aydın, program kapsamında halka çorba ikramında bulundu ve mahalle içerisinde gözlem de yaptı.

Muhtarla görüşme ve hizmet planlaması:

Ziyaret çerçevesinde Demirtaşpaşa Mahalle Muhtarlığına da uğrayan Aydın, Muhtar İhsan Tozaklı ile bir araya geldi. Muhtar Tozaklı tarafından mahallede ihtiyaç duyulan hizmetler ve yapılması istenen çalışmalar Başkan Aydın'a iletildi; Aydın talepleri not aldırdı ve imkanlar dahilinde en kısa sürede hayata geçirilmesi için çalışma yapılacağını ifade etti.

Mahalle sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılanan Başkan Aydın, ziyaret sonunda vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirerek programı sonlandırdı.

OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANI ERKAN AYDIN, HER HAFTA CUMA GÜNLERİ FARKLI BİR MAHALLEYİ ZİYARET EDEREK VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELMEYE DEVAM EDİYOR. BAŞKAN AYDIN’IN BU HAFTAKİ DURAĞI DEMİRTAŞPAŞA MAHALLESİ OLDU.