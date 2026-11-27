festival programı ve etkinlikler:

Antalya’nın Demre ilçesinde 4-5-6 Aralık 2026 tarihlerinde Noel Baba Meydanı’nda düzenlenecek 3. Demre Noel Baba Festivali, üç gün boyunca konserlerden kültürel gösterilere, spor etkinliklerinden çocuk programlarına dek zengin bir içerik sunacak.

Konser programında Gencer Savaş Bandosu, Kamil Akpara ve Dedublüman sahne alacak. Müzik etkinliklerinin yanında Aziz Nikolaos koşuları, katılımcı ülkelerin kültürel gösterileri, kukla ve balon gösterileri ile ateş ve LED performansları ziyaretçilerle buluşacak.

Festival alanında kurulacak yılbaşı temalı stantlarda yerel ürünler ve el sanatları satışa sunulacak; yerel esnaf ve üreticilere yönelik fırsatlar sağlanacak. Etkinlik takviminde dikkat çeken bir bölüm, 7 gün boyunca ücretsiz olarak gerçekleştirilecek buz pateni olacağı belirtildi; tüm yaş gruplarına açık bu etkinlik festivale ayrı bir dinamizm katacak.

amaç ve kent için önemi:

Antalya Büyükşehir Belediyesi temsilcileri festivalin Demre’nin tarihî ve kültürel mirasını öne çıkarma, turizmi on iki aya yayma hedefiyle örtüştüğünü vurguladı. Lansmanda konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, "Paylaşmanın, iyiliğin, merhametin ve barışın evrensel sembolü haline gelen Aziz Nikolaos aynı zamanda bizim hemşehrimizdir" dedi ve festivalin Demre’nin turizm potansiyelini güçlendireceğini ifade etti.

Özdemir, turizmi sadece deniz, kum ve güneşle sınırlandırmadıklarını, Antalya’nın zenginliğinin tarih, doğa, kültür, gastronomi ve geleneklerle bütünleştiğini belirtti. Konuşmada ayrıca Demre’nin Uluslararası Sakin Şehir ağı içinde yer almasının ve Kaleüçağız’ın Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü tarafından en iyi turizm köyü seçilmesinin önemine değinildi.

lansman ve katılımcılar:

Festival lansmanı Antalya’da gerçekleştirildi. Lansmana Antalya Vali Yardımcısı Hulusi Arat, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Demre Kaymakamı Emin Bağlı, Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran ve AK Parti İl Başkanı Ali Çetin ile diğer protokol üyeleri ve basın mensupları katıldı.

Organizatörler festivalin yerel halka, esnafa, üreticilere, turizmcilere, sanatçılara ve gençlere katkı sağlamasını hedeflediklerini belirtti. Üç gün sürecek etkinliklerin yanı sıra alana gelen turistlerin ve kent sakinlerinin kültür, sanat, spor ve eğlenceyi bir arada deneyimleyebileceği bir ortam oluşturulması amaçlanıyor.

DEMRE’DE 4-5-6 ARALIK 2026 TARİHLERİNDE DÜZENLENECEK 3. NOEL BABA FESTİVALİ, KONSERLERDEN KÜLTÜREL GÖSTERİLERE, SPOR ETKİNLİKLERİNDEN ÇOCUK ETKİNLİKLERİNE KADAR BİRBİRİNDEN RENKLİ PROGRAMLARLA ZİYARETÇİLERİNİ AĞIRLAYACAK.