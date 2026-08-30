denetimde yakalanan elektrikli motosiklet sürücüsüne 52 bin 719 lira ceza ve iki yıllık el koyma

olayın detayları:

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri tarafından Mesudiye Mahallesi'nde yapılan uygulamada, şüphe üzerine durdurulan elektrikli motosikletin sürücüsüne alkol testi uygulandı. Yapılan ölçümde sürücünün 1.37 promil alkollü olduğu belirlendi.

Sürücünün kimliği, ekiplerce Mesut D. (47) olarak tespit edildi. Denetim sırasında elde edilen bu bulgu üzerine idari işlem başlatıldı.

uygulanan yaptırımlar:

İşlemler çerçevesinde sürücüye ikinci kez alkollü araç kullanmaktan 50.000 TL, sürücü belgesini yanında bulundurmamaktan ise 2.719 TL idari para cezası uygulandı. Toplam tutar olarak 52.719 TL idari para cezası verildi.

Ayrıca, yetkililer tarafından sürücünün sürücü belgesine 2 yıl süreyle el konuldu. Bu karar, trafik güvenliğini sağlama amaçlı uygulanan idari tedbirler kapsamında alındı.

denetimlerin amacı ve sonuçları:

Yetkililer, belirli noktalarda sürdürülen denetimlerin trafik güvenliğini artırma ve olası kazaları önleme amaçlı olduğunu belirtiyor. Bu tür uygulamalarda tespit edilen ihlaller, idari yaptırımlarla sonuçlanıyor ve sürücülerin sorumluluklarına dikkat çekiliyor.

BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE ELEKTRİKLİ MOTOSİKLETİYLE 1.37 PROMİL ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRLENEN SÜRÜCÜYE 52 BİN 719 TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANIRKEN, SÜRÜCÜ BELGESİNE İSE 2 YIL SÜREYLE EL KONULDU.