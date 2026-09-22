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Denetimde yakalandı: 21 yıl 8 ay 25 gün cezası bulunan cezaevi firarisi gözaltında

İzmir'de Yunuslar tarafından durdurulan H.B., GBT/UYAP sorgusunda hırsızlık ve kaçma suçlarından 21 yıl 8 ay 25 gün kesinleşmiş hapisle yakalandı.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 13:50

GÜNCELLEME: 22 Eylül 2026 - 13:54

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Denetimde yakalandı: 21 yıl 8 ay 25 gün cezası bulunan cezaevi firarisi gözaltında

operasyon ve yakalama:

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar) Amirliği ekipleri, dün gerçekleştirdikleri denetimler sırasında durumundan şüphelenilen H.B. isimli şahsı durdurdu. Yapılan GBT ve UYAP sorgulamasında, şahsın 'Binanın eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' ve 'Hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından arandığı tespit edildi.

soruşturma ve teslim:

Hakkında 21 yıl 8 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen H.B., polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adli mercilere teslim edildi.

Olayda görev alan ekiplerin durdurma ve kimlik tespit süreçlerinde GBT ve UYAP sorgulamalarının belirleyici olduğu, şüphelinin adli kayıtlarına göre arama kararının kesinleştiği bildirildi.

İZMİR&#039;DE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLERDE, HAKKINDA 21 YIL 8 AY 25 GÜN...

İZMİR'DE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLERDE, HAKKINDA 21 YIL 8 AY 25 GÜN KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN CEZAEVİ FİRARİSİ YAKALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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