Denetimler sürüyor: Uşak'ta kantin ve yemekhanelerde hijyen odağı

Uşak'ta okullarda gıda güvenliği denetimi sürüyor:

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla il genelinde okul kantinleri ve yemekhanelerde kapsamlı kontroller gerçekleştirdi.

Denetimin kapsamı:

İncelemeler Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapıldı. Ekipler, işletmelerin hijyen şartlarını, gıdaların muhafaza koşullarını ile hazırlama ve servis süreçlerini ayrıntılı olarak kontrol etti.

Uygulama ve hedef:

Denetimlerde ayrıca mevzuata uygunluk, ürünlerin uygun şartlarda saklanması ve sunulmasına yönelik uygulamalar değerlendirildi. Çalışmaların birincil amacı, öğrenci sağlığının korunması ve gıda güvenilirliğinin sağlanması olarak açıklandı.

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda okul kantinleri ve yemek hizmetlerine yönelik kontrol faaliyetlerinin sürdüğünü duyurdu.

UŞAK'TA ÖĞRENCİLERİN GÜVENİLİR GIDAYA ERİŞİMİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA OKUL KANTİNLERİ VE YEMEKHANELERE YÖNELİK DENETİMLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ.