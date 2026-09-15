Denetimler umudu: yaş sebze ve meyvede aracı oyunlarına karşı tepki yükseldi

Operasyon üretici ve tüketici cephesinde beklenen karşılığı buldu

Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından duyurulan ve yaş sebze ile meyve piyasasında fiyat manipülasyonu iddialarına yönelik eş zamanlı operasyon, sektörün iki ana aktöründen olumlu tepkiler aldı. Odunpazarı Ziraat Odası Başkanı Burhan Çelikoğlu, uygulamaya destek vererek devlet denetimlerinin artması halinde hem üreticinin hem de tüketicinin yararına sonuçlar doğacağını söyledi.

Operasyonun kapsamı ve resmi açıklama:

Adalet Bakanlığı açıklamasına göre soruşturma kapsamında 22 ilde eş zamanlı olarak 109 iş yeri ve ikamette arama yapıldı ve fiyat manipülasyonu yoluyla haksız kazanç sağladığı tespit edilen büyük dağıtıcı firmalara yönelik işlemler başlatıldı. Bu kapsamda 41 şüpheli yönetici hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Çiftçinin şikâyetleri ve fiyat farkları:

Çelikoğlu, üreticinin ve tüketicinin piyasadaki adaletsizlikten olumsuz etkilendiğini vurguladı. Eskişehir’den çıkan domatesin üreticide 10 lira iken İstanbul halinde 30 lira, pazarda 50 lira düzeylerinde alıcısını bulduğunu, dolma biberin üreticide 20-25 lirayken pazarda 50-80 lira arasında satıldığını örnek gösterdi. Çelikoğlu, aracıların sahte irsaliyeler ve şirket el değiştirmeleriyle kâr marjlarını şişirdiğini belirtti ve bunun üreticiye büyük zarar verdiğini söyledi.

Başkan ayrıca, aracıların mazot zamlarını gerekçe göstererek maliyet artışını abarttıklarını; üreticinin her gün mazot kullandığını, ancak aracıların beyan ettiklerinden çok daha fazla kazanç elde ettiklerini ifade etti. Çelikoğlu, bu operasyonun 'bir başlangıç' olmasını temenni ederek uygulamaların sıklaştırılmasını talep etti.

Taban fiyat beklentisi ve devlet talebi:

Çelikoğlu, tarım ürünlerinde üreticinin mağduriyetinin giderilmesi için devlet müdahalesinin yanı sıra çiftçiyi tatmin edecek taban fiyatların açıklanmasını beklediklerini açıkladı. Pancar fabrikalarının yakında alıma başlayacağı ve mısır hasadının başladığı ortamda çiftçinin maliyet baskısı artmış durumda; örneğin mazot fiyatının 50-55 liradan 96-97 liraya yükseldiği, 100 lira bandına yaklaştığına dikkat çekildi.

Çelikoğlu, yetkililerden beklentilerini 'çiftçinin mağduriyetinin giderilmesi' ve 'fiyat oyunlarının engellenmesi' olarak özetledi. Operasyonun devamı ve sıkı denetimler sayesinde üreticinin kazancının artmasının ve tüketicinin daha uygun fiyata sağlıklı ürünlere ulaşmasının mümkün olacağını belirtti.

Sonuç olarak sektörde yürütülen soruşturma ve yapılan operasyon, üreticinin uzun süredir dile getirdiği fiyat aracılarını hedef alırken, tarım paydaşları denetim mekanizmalarının kalıcı hale getirilmesini ve şeffaflığın artmasını bekliyor.

ODUNPAZARI ZİRAAT ODASI BAŞKANI BURHAN ÇELİKOĞLU