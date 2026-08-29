Denetimli serbestlik yükümlüleri okulların yüzünü değiştirdi

Çalışmanın ayrıntıları:

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı ile İslahiye Denetimli Serbestlik Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen çalışma kapsamında denetimli serbestlik yükümlüleri ilçe okullarının bakım ve boya işlerinde görev aldı. Proje, okulların fiziki koşullarının iyileştirilmesine odaklandı.

Okullarda gözle görünür dönüşüm:

Yükümlüler tarafından sınıf ve ortak kullanım alanlarında yapılan boya, onarım ve temizlik çalışmaları sonrası okulların görünümünde belirgin bir değişim gözlendi. Önceki ve sonraki hallerin oluşturduğu fark, eğitim kurumlarının daha renkli, temiz ve düzenli bir ortama kavuştuğunu ortaya koydu.

Topluma katkı ve sorumluluk bilinci:

Yetkililer, bu tür kamu hizmeti faaliyetlerinin hem kamuya doğrudan katkı sağladığını hem de denetimli serbestlik sürecindeki kişilerin sorumluluk ve aidiyet duygusunu geliştirdiğini belirtti. Çalışma, yerel hizmet üretimi ile toplumsal yeniden kazanmaya yönelik bir adım olarak değerlendirildi.

GAZİANTEP'TE DENETİMLİ SERBESTLİK YÜKÜMLÜLERİ OKULLARIN BAKIMINI YAPTI