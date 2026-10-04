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Denetimli serbestlikte meslek odaklı adım: sofralık zeytin kursu tamamlandı

Erdek'te denetimli serbestlik yükümlülerine yönelik 'Sofralık Zeytin Yapımı Kursu' 28 Eylül'de başlayıp beş gün süren eğitimle tamamlandı.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 09:36

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Denetimli serbestlikte meslek odaklı adım: sofralık zeytin kursu tamamlandı

Erdek'te sofralık zeytin kursu sona erdi

Erdek'te denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlülere yönelik düzenlenen Sofralık Zeytin Yapımı Kursu başarıyla tamamlandı. 28 Eylül'de başlayan program, uygulamalı eğitimlerle beş gün sürdü ve katılımcılara zeytinin işlenerek sofralık hale getirilmesi konusunda pratik beceriler kazandırmayı hedefledi.

Eğitimin içeriği ve uygulamalı aşamalar:

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen kursta, zeytinin seçimi, işlenmesi ve saklama yöntemleri hakkında teorik bilgiler verildi; ardından katılımcılar uygulamalı aşamalarda yer aldı. Gıda Teknolojisi Alan Öğretmeni Özlem Sakın rehberliğinde yürütülen eğitimde kullanılan farklı yöntem ve teknikler adım adım gösterildi, kursiyerler her aşamayı uygulayarak deneyimledi.

Kurum katılımı ve kursun amaçları:

Kapanış programına Erdek Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Ali Büyüktaş, şube müdürleri Ahmet Aydın ve Tarkan Yılmaz ile Halk Eğitimi Merkezi personeli katıldı. Eğitim sürecini yakından takip eden Erdek İlçe Millî Eğitim Müdürü Şafak Turan ile Bandırma Denetimli Serbestlik Müdürü Özcan Deniz de kursun yürütülmesine katkı sağladı.

Yetkililer, bu tür meslek edindirme çalışmalarının denetimli serbestlik sürecindeki yükümlülerin çalışma disiplini kazanmaları ve topluma yeniden kazandırılmaları açısından önem taşıdığını vurguladı. Kursun tamamlanmasının ardından emeği geçen kurumlara, eğitmen Özlem Sakın'a ve kursa katılan yükümlülere teşekkür edildi.

ERDEK’TE DENETİMLİ SERBESTLİK YÜKÜMLÜLERİNE SOFRALIK ZEYTİN EĞİTİMİ

ERDEK’TE DENETİMLİ SERBESTLİK YÜKÜMLÜLERİNE SOFRALIK ZEYTİN EĞİTİMİ

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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