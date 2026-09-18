Denetimli serbestlikten çocuklara bakım eli: saç kesimiyle gelen dayanışma

Etkinlik düzeni ve katılımcılar:

Hakkari Denetimli Serbestlik Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Bay Köyü İlkokulu öğrencilerine yönelik saç kesimi ve bakım hizmeti sunuldu. Organizasyona Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Hakkari Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü de destek verdi.

Etkinlikte, denetimli serbestlik yükümlüleriyle birlikte görev alan kuaförler, okulda öğrenim gören çocukların saç bakımını üstlendi. İş birliği sayesinde hem hizmetin lojistiği sağlandı hem de fırsat eşitliği vurgulandı.

Çocuklarda mutluluk ve toplumsal yansımaları:

Saç kesiminden çıkan öğrenciler yeni görünümleriyle büyük sevinç yaşadı; anlar rengârenk görüntülere sahne oldu. Öğrencilerin yaşadığı heyecan, projenin hedeflerinden biri olan çocukların moralinin yükseltilmesine doğrudan katkı sağladı.

Yetkililer, kamu kurumları arasındaki koordinasyonun ve gönüllülük esasına dayalı çalışmaların önemine dikkat çekerek, benzer sosyal sorumluluk projelerinin kent genelinde yaygınlaştırılacağını bildirdi. Bu tür girişimler, hem toplumsal dayanışmayı güçlendiriyor hem de topluma katkı sunma bilincini artırıyor.

Projenin sürdürülebilirliği ve mesajı:

Etkinlik, kurumlar arası iş birliğinin pratik bir örneğini oluşturdu ve yerel düzeyde olumlu etkiler bıraktı. Organizasyonu yürütenler, çocukların yanında olma kararlılıklarını vurgulayarak, benzer faaliyetlerin devam edeceğini belirtti.

Toplumun farklı kesimlerinin bir araya gelmesiyle hayata geçirilen bu tür çalışmalar, çocukların yaşam kalitesine küçük ama anlamlı katkılar sunuyor ve toplumsal dayanışmanın görünür bir biçimde güçlenmesine zemin hazırlıyor.

HAKKARİ DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ÇOCUKLARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRMEK VE TOPLUMSAL DAYANIŞMAYI GÜÇLENDİRMEK AMACIYLA DÜZENLENEN SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KAPSAMINDA, BAY KÖYÜ İLKOKULU ÖĞRENCİLERİNE SAÇ KESİMİ VE BAKIM HİZMETİ SUNULDU.