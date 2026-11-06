Deneyimle inovasyon buluşmalarında yapay zekâ önceliği

anadolu üniversitesinde deneyimle inovasyon buluşması yapay zekâya odaklandı:

Anadolu Üniversitesinde düzenlenen ikinci Deneyimle İnovasyon buluşması, farklı disiplinlerden araştırmacıları bir araya getirerek yapay zekâ temelli ortak çalışma alanları oluşturmayı hedefledi. Etkinlik, ARİNKOM TTO öncülüğünde ve Anadolu Üniversitesi Yapay Zekâ Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle ANAÇ merkezinde gerçekleştirildi.

amaç ve organizasyon:

ARİNKOM TTO Yönetici Yardımcısı Mehmet Hakan Dağ açılış konuşmasında buluşmaların üniversitedeki araştırma imkanlarını ve uzmanlıkları bir arada değerlendirme amacı taşıdığını vurguladı. Dağ, etkinliklerin araştırmacıların kendi çalışma alanları ile üniversitedeki diğer uzmanlık alanları arasında bağlantı kurmasına, ortak araştırma konuları belirlemesine ve bu konuları proje önerilerine dönüştürmesine katkı sağlamasını hedeflediklerini belirtti. İkinci buluşmanın ardından benzer etkinliklerin farklı araştırma birimleriyle sürdürülmesinin planlandığı aktarıldı.

merkezin sunduğu teknik destekler:

Ardından söz alan Doç. Dr. Özer Çelik, Yapay Zekâ Uygulama ve Araştırma Merkezinin kuruluş amacı ve çalışma alanları hakkında bilgi verdi. Merkezin amaçları arasında yapay zekâ alanındaki bilimsel araştırmaları güçlendirmek, yapay zekâ destekli eğitim uygulamaları geliştirmek ve kamu ile özel sektörün ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretmek yer alıyor. Doç. Dr. Çelik, araştırma süreçlerinde veri hazırlama ve etiketleme, uygun yöntem seçimi, model geliştirme ve sonuçların değerlendirilmesi gibi sahaya yönelik teknik destek alanlarını ayrıntılı şekilde açıkladı.

proje fikirlerinin teknik değerlendirmesi:

Etkinlik kapsamında düzenlenen atölyede katılımcılar proje fikirlerini ön değerlendirme kartlarıyla ele aldı. Her fikir için ihtiyaç duyulan veri türleri, önerilen yöntemler, gerekli uzmanlık ve teknik altyapı tespit edildi. Ayrıca başarılı sayılma kriterleri ve olası riskler değerlendirildi. Çalışma sonucunda, pilot uygulamayla sınanabilecek fikirler ile araştırma sorusu, veri ya da yöntem yönünden geliştirilmesi gereken öneriler için izlenebilecek sonraki adımlar belirlendi.

Toplantı, disiplinler arası iş birliğini teşvik etmeyi ve yapay zekâya dayalı projelerin teknik uygulanabilirliğini erkenden ortaya koymayı amaçladı. Elde edilen değerlendirmeler, önerilen projelerin hangi aşamalarda destekleneceği ve hangi alanlarda geliştirme gerektirdiği konusunda bir yol haritası sundu.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE FARKLI DİSİPLİNLERDEN ARAŞTIRMACILARI BİR ARAYA GETİREREK ORTAK ÇALIŞMA ALANLARI OLUŞTURMAYI VE PROJE FİKİRLERİNİ GELİŞTİRMEYİ AMAÇLAYAN "DENEYİMLE İNOVASYON" BULUŞMALARININ İKİNCİSİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.