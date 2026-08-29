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Deneyimle yola çıkıyor: Köprübaşı Belediyespor’un yeni teknik direktörü Zeki Erguvan

Köprübaşı Belediyespor, 2026-2027 sezonu öncesi teknik direktörlüğe Zeki Erguvan'ı getirdi; başkanlar katıldı, hedef iddialı kadro ve üst sıra rekabeti.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 13:28

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Deneyimle yola çıkıyor: Köprübaşı Belediyespor’un yeni teknik direktörü Zeki Erguvan

Atama resmen açıklandı:

Manisa Süper Amatör Lig ekiplerinden Köprübaşı Belediyespor, 2026-2027 sezonu öncesi teknik direktörlük görevine tecrübeli teknik adam Zeki Erguvan'ı getirdi. Kulüp, yeni sezon hazırlıklarını hızlandırırken bu atama, takımın iddiasını artırma yönünde atılan ilk adım olarak değerlendiriliyor.

Görüşmeler ve imza:

Atama süreci, Kulüp Başkanı Abdullah Kurt ile Köprübaşı Belediye Başkanı Fatih Taşlı'nın katılımıyla yapılan görüşmelerin ardından tamamlandı. Yapılan görüşmelerin sonuçlanmasının ardından Erguvan resmen takımın başına getirildi ve hazırlıkların koordinasyonunu üstlenecek.

Hazırlık süreci ve hedefler:

Kırmızı-beyazlı ekip, yeni teknik adam yönetiminde iddialı bir kadro oluşturmayı amaçlıyor. Yönetim ve teknik ekip, 2026-2027 sezonunda ligde üst sıralar için rekabet edecek bir yapı kurmayı hedefliyor; sezon hedefi olarak ise üst sıralara yerleşmek ön plana çıkarıldı.

Teknik yapılanma ve beklentiler:

Köprübaşı Belediyespor, teknik kadrosunu şekillendirme çalışmalarına devam ediyor. Erguvan'ın deneyimi doğrultusunda yapılacak planlamada öncelik, takımın saha içi disiplinini ve sezon boyunca sürekliliğini sağlamak olacak. Kulüp yönetimi ile teknik ekip arasındaki iş birliğinin, sezon performansını doğrudan etkileyebileceği vurgulanıyor.

Bu atama, Köprübaşı Belediyespor cephesinde yeni sezon için umutları artırırken, kulübün taraftarları ve ilçe yönetimi de sezon öncesi hazırlıkları yakından takip ediyor. Resmi açıklamanın ardından takımın antrenman programı ve teknik kadro duyurularının kısa süre içinde paylaşılması bekleniyor.

MANİSA SÜPER AMATÖR LİG EKİPLERİNDEN KÖPRÜBAŞI BELEDİYESPOR, 2026-2027 SEZONU ÖNCESİ TEKNİK...

MANİSA SÜPER AMATÖR LİG EKİPLERİNDEN KÖPRÜBAŞI BELEDİYESPOR, 2026-2027 SEZONU ÖNCESİ TEKNİK DİREKTÖRLÜK GÖREVİNE TECRÜBELİ TEKNİK ADAM ZEKİ ERGUVAN’I (SOLDAKİ ŞAPKALI) GETİRDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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