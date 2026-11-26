Deneyimli ekip ve koordinasyonun önemi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) bünyesinde düzenlenen toplantıda ürolojik cerrahi sonrası bakımın merkezinde ekip uyumu ve deneyiminin olduğu vurgulandı. Ürolojik Cerrahi Derneği Batı Karadeniz Şubesi tarafından gerçekleştirilen 'Ürolojide ortak akıl: Cerrah ve hemşire aynı masada' başlıklı buluşmaya bölgedeki üroloji uzmanları, klinik hemşireleri ve akademisyen hemşireler katıldı.

BEUN Üroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Engin Denizhan Demirkıran, ameliyat sonrası süreçlerin sadece ameliyathanede başlamadığını, taburculuk ve rehabilitasyon aşamalarında da deneyimli bir ekibin etkisinin belirleyici olduğunu söyledi. Dr. Demirkıran'a göre doğru yönetim ve ekip koordinasyonuyla hastaların taburculuk süreleri günler düzeyinde kısaltılabiliyor ve hastalar günlük yaşamlarına daha hızlı dönebiliyorlar.

Ürolojik hastalıkların yaygınlığı ve önlenebilir zararlar:

Demirkıran, ürolojik hastalıkların yaygınlığına dikkat çekerek, literatürde yer alan çalışmalara atıfta bulundu: Türkiye'de her 9 kişiden 1'inde üriner sistem taş hastalığı görüldüğü ve 65 yaş üzerindeki hastaların yaklaşık üçte birinin iyi huylu prostat büyümesinden (BPH) yakınmaları olduğunun bildirildiğini belirtti. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü verilerine dayanarak, yılda 300 milyonun üzerinde ameliyat yapıldığını ve bu uygulamalarda ortaya çıkan zararların yaklaşık yarısının önlenebilir olduğuna işaret etti.

Demirkıran, bu önlenebilir zararların takibi ve tedavi süreçlerinin sürekliliği için 'tecrübeli ve bilimsel süreçleri öne alan bir ekip' gerektiğini vurguladı. Bu bağlamda hem cerrahların hem de ameliyat sonrası bakımda görev alan hemşire ve diğer sağlık çalışanlarının nitelikleri önem taşıyor.

Ameliyat sonrası bakımda hedefler ve örnek uygulamalar:

Toplantının amaçlarından birinin bölgedeki tüm paydaşları bir araya getirerek ortak bir anlayış geliştirmek olduğunu söyleyen Demirkıran, sözlerini şöyle sürdürdü: Hastaların daha konforlu bir süreç yaşamasını, zarar görmeden tedavi olmasını ve uygun biçimde izlenmesini sağlamaya çalıştıklarını anlattı. Bu tür hizmet içi eğitimler ve toplantılarla sağlık ekiplerinde farkındalık yaratmayı hedeflediklerini belirtti.

Özellikle BPH nedeniyle uygulanan HoLEP cerrahisi örneğinde olduğu gibi, cerrahın ustalığının yanı sıra ameliyat sonrası bakımın kalitesi de sürecin başarısını etkiliyor. Dr. Demirkıran, HoLEP yapılan hastalarda cerrahinin kalitesinin yanı sıra ekibin takip ve bakım sürekliliğinin ameliyat sonuçlarının daha iyi ve daha hızlı olmasını sağladığını aktardı.

Sonuç olarak toplantı, cerrahlar ile hemşireler arasındaki iletişimi güçlendirmeye, ameliyat sonrası bakım standartlarını tartışmaya ve bölgedeki uygulamalarda hasta güvenliğini artırmaya odaklandı. Demirkıran, bölgedeki bu tür organizasyonları devam ettirerek hastalar için en iyisini sağlamaya çalıştıklarını ifade etti.

Ürolojik ameliyatlarda deneyimli ekip, hastaların iyileşme sürecini hızlandırabiliyor