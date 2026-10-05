Deneysel anlatımıyla 'Islak Köpekler' Altın Koza'da jüri özel ödülü kazandı

anadolu üniversitesi öğrencisinin filmi ulusal yarışmada ödüllendirildi

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi (İBF) Sinema ve Televizyon Bölümü öğrencisi Metin Konar tarafından yönetilen 'Islak Köpekler', 33’üncü Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamındaki Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması'nda En İyi Deneysel Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü. Film, jüri tarafından deneysel sinema alanındaki özgün yaklaşımı nedeniyle ödüllendirildi.

filmdeki anlatı ve görsel yöntemler:

'Islak Köpekler' (2025 yapımı) farklı sosyal çevrelerden gelen bir grup genci odağa alıyor. Film, deneysel türün izin verdiği ölçüde kamerayı karakterlerin bulunduğu mekânlardan görüntü alan bir uzuv gibi konumlandırıyor; bu yaklaşım, mekân ve yaşam kesitlerinden elde edilen görüntülerin kurgu aracılığıyla bir araya gelmesiyle filmin görsel dokusunu oluşturuyor. Bu anlatım, geleneksel neden-sonuç ilişkilerinden ziyade mekânların ve anların çakışmasına dayanan bir izleme deneyimi sunuyor.

yapım süreci ve ekip katkıları:

Filmin senaryo, müzik ve kurgusunu Metin Konar üstleniyor; görüntü yönetmenliğini ise Mert Kılıç ile Metin Konar birlikte gerçekleştirdi. Yapımcılığını Metin Konar ve Akif Güler üstleniyor. Ekip içindeki çok yönlü katkılar, filmin deneysel dilini güçlendiriyor ve yapım sürecinin büyük bölümünde Konar'ın imzası olduğunu gösteriyor.

Manisa doğumlu yönetmen ve fotoğrafçı Metin Konar, sinema öğrenimini Anadolu Üniversitesi'nde tamamladı. Konar'ın çalışmaları kurgu, hareketli görüntü ve fotoğraf alanlarında sürüyor; 'Islak Köpekler' ile deneysel sinema alanındaki çalışması festival jürisi tarafından takdir edildi ve ödüle layık görüldü.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ (İBF) SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ ÖĞRENCİSİ METİN KONAR’IN YÖNETMENLİĞİNİ YAPTIĞI 'ISLAK KÖPEKLER' FİLMİ, 33'ÜNCÜ ULUSLARARASI ADANA ALTIN KOZA FİLM FESTİVALİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN ULUSAL ÖĞRENCİ FİLMLERİ YARIŞMASI'NDA EN İYİ DENEYSEL JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ’NÜ ALDI.