Dolar 49,0127 +0,02%
Euro 55,6872 +0,18%
Bist 12.014,44 -2,25%
Altın Gram 6.620,23 +0,51%
EUR/USD 1,1357 +0,09%
Brent Petrol 98,99 +2,94%
--°

Deniz bereketi tezgahlara yüzünü gösterdi

Av yasağı kalktı; palamut, hamsi, istavrit ve sardalya bereketi tezgahlara yansıdı. Fiyatlar üç yıldır sabit, uzman haftada iki gün balık öneriyor.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 10:03

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Deniz bereketi tezgahlara yüzünü gösterdi

Denizlerde bereket yeniden tezgahlarda

Av yasağının sona ermesiyle balıkçılar denizlere açıldı, tezgahlar yeniden hareketlendi. Türkiye Deniz Canlıları Müzesi Kurucusu Balıkçı Kenan Balcı av sezonunun başlamasıyla birlikte palamut, hamsi, istavrit ve sardalyanın bol çıktığını söyledi. Balığın bolluğunun pazara da olumlu yansıdığına dikkat çeken Balcı, tüketicileri sofralarında balığa daha fazla yer vermeye çağırdı.

Palamut tezgahların yıldızı:

Balcı, palamut sezonunun iyi geçtiğini, balığın yağlanıp lezzetlendiğini ve boyutlarının arttığını belirtti. "Palamut 150 liradan başlıyor. Yağlandı, lezzetlendi. Bir palamut şu anda yarım kilodan fazla. Her geçen gün daha çok da büyüyor" dedi. Hamsinin kilosunun 200 liradan satıldığı bilgisini paylaşan Balcı, palamut fiyatlarının da 150 liradan başladığını vurguladı.

Fiyat ve erişilebilirlik:

Balcı, balık bolluğunun fiyatlara olumlu şekilde yansıdığını ifade ederek, "Balığa zam gelmedi. Üç yıldır aynı fiyata satıyoruz balıkları" diye konuştu. Mevsimsel artışın tezgahlarda çeşitliliği artırdığı ve tüketicinin daha kolay erişebildiği belirtildi.

Sağlık ve tüketim önerileri:

Balcı, balığın yalnızca ekonomik değil sağlık açısından da önemli bir besin kaynağı olduğuna işaret etti ve vatandaşlara "Haftada en az iki gün balık yiyelim" çağrısında bulundu. "Reçeteye yazmıyorlar ama öneriyorlar. Haftada en az 2 gün balık yiyelim. Hem sağlıklı hem de doğal" sözleriyle doktorların balık tüketimini tavsiye ettiğini aktardı.

Pişirme çeşitleriyle sofralara çeşit:

Balığın sofralarda farklı pişirme yöntemleriyle daha fazla yer alması gerektiğini söyleyen Balcı, "Bir gün ızgara yiyorsak, bir gün tava yiyelim. Bir gün fırın, bir gün buğulama. Ama soframızdan balığı hiç eksik etmeyelim. Özellikle öğrencilerimize, çocuklarımıza ve yaşlılarımıza mutlaka balık yedirelim" dedi.

TÜRKİYE DENİZ CANLILARI MÜZESİ KURUCUSU BALIKÇI KENAN BALCI, PALAMUT, HAMSİ, İSTAVRİT VE...

TÜRKİYE DENİZ CANLILARI MÜZESİ KURUCUSU BALIKÇI KENAN BALCI, PALAMUT, HAMSİ, İSTAVRİT VE SARDALYANIN BOL ÇIKTIĞINI BELİRTTİ

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Borsa İstanbul'da BIST 100 12 binin altına geriledi
images

İstihdam hamlesi: 2027-2029'da 2,1 milyon ilave iş ve 2029'da yüzde 7,6 hedefi
images

Rize'de çayda lisanslı depoculuk uygulamaları masaya yatırıldı
images

Türkiye’nin proje gücünü Almanya’nın sermayesiyle somuta dönüştürelim

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sivas Numune'de İyilik Dükkanı yatışta temel ihtiyaçlara el uzatıyor

Bursalı Aslı Salım'dan dünya üçüncülüğü: gençlerde bronz sevinci

Sivas'ta Nuri Demirağ havalimanının yükselişi: sekiz ayda 329 bin yolcu

Tuvalde başlayan yolculuk: 13 yaşında kişisel sergi açtı

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor