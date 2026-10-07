Deniz faciasında kaybolan genç için Tarsus'ta son görev

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne açıklarında 30 Ağustos’ta batan Filo Jet yolcu gemisi faciasında hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Özgür Gönül’ün naaşı, Mersin’in Tarsus ilçesinde toprağa verildi. 20 yaşındaki Gönül’ün cenazesi Yeşiltepe Mahallesi’ne getirilerek yakınlarının omuzlarında yürütüldü.

Cenaze töreni ve uğurlama:

Yeşiltepe Mahallesi'ne getirilen Gönül’ü yakınları ağıtlar eşliğinde karşıladı. Törene Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mehmet Güler, ailenin fertleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze aracıyla mahalle mezarlığına götürülen Gönül’ün naaşı, kılınan namazın ardından gözyaşları içinde defnedildi.

Facia ve kimlik tespiti:

Arama kurtarma çalışmaları sırasında bulunan iki naaş üzerinde yürütülen kimlik tespit çalışmalarında birinin Hataylı Mahmut Demir, diğerinin ise Mersin’de yaşayan Özgür Gönül olduğu belirlendi. Cenazeler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından uçakla memleketlerine gönderildi.

Ailesi tarafından yapılan açıklamalara göre, Gökmen ve Özlem çiftinin iki çocuğundan biri olan Özgür Gönül’ün yaz tatillerinde Kıbrıs’a çalışmaya gittiği öğrenildi. Tören ve defin sırasında aile yakınları ile komşuların duygusal anlar yaşadığı bildirildi.

Gemi faciasında cenazesine ulaşılan üniversiteli genç, Mersin'de toprağa verildi