Deniz kuvvetleri günü ve Preveze zaferi 488’inci yılında anıldı

MSB'den kutlama mesajı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Preveze Deniz Zaferi’nin 488’inci yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Bakanlık, mesajında Türk denizciliğinin geçmişteki gücüne ve bugünkü görev anlayışına vurgu yaptı.

mesajın içeriği:

MSB paylaşımında, Preveze Deniz Zaferi’nin 488’inci yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü’nün kutlandığı belirtilerek Türk denizcisinin tarihsel başarısına ve günümüzdeki sorumluluklarına dikkat çekildi. Mesajda, Türk Denizcisi 488 yıl önce Preveze Deniz Zaferi ile gücünü tüm dünyaya ilan ederken bugün de deniz hak, alaka ve menfaatlerimiz için kahramanca ve korkusuzca görev yapmaya devam ediyor ifadesine yer verildi.

anma ve vurgulanan isimler:

Paylaşımda ayrıca, görevinin başında ve her daim milletinin emrinde olan Türk Deniz Kuvvetlerinin günü kutlandı; Kaptanıderya Barbaros Hayrettin Paşa, şanlı ecdadımız, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm şehit ve gazilerimiz rahmet, minnet ve saygıyla anıldı. Bakanlığın mesajı, hem tarihi zafere hem de bugünkü görev ve sorumluluğa işaret ederek kutlama ve anma niteliği taşıdı.

MSB: "Preveze Deniz Zaferi’nin 488’inci yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü kutlu olsun"