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Deniz tatbikatında seçkin gözlemcilerin günü: Marmaris Aksaz'ta 14 bin personel sahada

Marmaris Aksaz açıklarında, 14 bin personelin görev aldığı Denizkurdu‑I/2026 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü başladı; etkinlikler tatbikatı yakından izleme fırsatı sundu.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 13:21

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Deniz tatbikatında seçkin gözlemcilerin günü: Marmaris Aksaz'ta 14 bin personel sahada

Denizkurdu‑I/2026 tatbikatında seçkin gözlemci günü başladı

Denizkurdu‑I/2026 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü faaliyetleri, Marmaris Aksaz açıklarında başladı. Etkinliklerde toplam 14 bin personelin görev aldığı bildirildi. Gözlemci günü, tatbikatın farklı unsurlarını dışarıdan izlemeye yönelik planlanan oturumları kapsıyor.

gözlemci gününün işleyişi:

Seçkin gözlemci günü, katılımcılara tatbikat sahasının genel görünümünü ve yürütülen uygulamaları takip etme imkânı veriyor. Bu tür günlerde gözlemcilere genellikle brifingler, alan gezileri ve gözlem noktalarından yapılan izlemeler sunuluyor; amaç, tatbikatın uygulama boyutunu dışarıdan görmeyi mümkün kılmaktır.

katılımcı ve ölçek:

Etkinlik, Marmaris Aksaz açıklarında yürütülüyor ve kapsamı bakımından dikkat çekici bir ölçeğe sahip. Toplam personel sayısının 14 bin olarak açıklanması, tatbikatın büyüklüğüne işaret ediyor ve lojistik ile koordinasyon gereksinimlerinin geniş çaplı olduğunu gösteriyor.

Seçkin gözlemci günü, tatbikat sürecinin şeffaflaşmasına katkı sağlarken, katılımcıların uygulamaları gözlemleyerek değerlendirme yapmasına olanak tanıyor. Denizkurdu‑I/2026'nın ilerleyen safhalarında yapılacak değerlendirmeler ve raporlamalar, gözlemci gözlemlerini de içerecek şekilde devam edecek.

Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı&#039;nın seçkin gözlemci günü başladı

Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü başladı

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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