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Deniz temizliğini 7/24 sürdüren ekipler: Mersin kıyıları 25 kameralı gözetimde

Mersin Büyükşehir ekipleri, yetki süreci sürerken Çamlıbel'den Tarsus Kulak'a uzanan 53 kilometrelik kıyıyı 25 kamerayla 7/24 izliyor, atıkları temizliyor.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 10:57

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EDİTÖR: Aslı Han

Deniz temizliğini 7/24 sürdüren ekipler: Mersin kıyıları 25 kameralı gözetimde

Mersin'de kıyı gözetimi ve temizlik çalışmaları

Mersin Büyükşehir Belediyesi, deniz kirliliğinin önlenmesi ve deniz ekosisteminin korunması amacıyla yürüttüğü çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Çeşmeli ile Tarsus Kulak arasındaki yaklaşık 53 kilometrelik kıyı bandı, elektronik ve saha ekipleriyle birlikte takip ediliyor; deniz yüzeyinde biriken katı ve sıvı atıklar düzenli olarak toplanıyor.

yetki süreci ve saha kararı:

Çamlıbel Balıkçı Barınağı bölgesindeki temizlik yetkisi, 9 Temmuz tarihinde sona erdi. Büyükşehir Belediyesi, yeni yetki başvurusunun sonuçlanmasını beklerken hukuki süreç devam etse de temizlik çalışmalarını durdurmadı. Yetki beklenirken ekipler, "yetkimiz yok" savunmasıyla hareketsiz kalmak yerine kıyılarda ve deniz yüzeyinde müdahaleyi sürdürüyor; böylece karasal kaynaklı çöp ve plastiklerin deniz ekosistemine erişimi azaltılmaya çalışılıyor.

teknolojik denetim ve ekipmanlar:

Deniz denetiminde teknolojik çözümler etkin kullanılıyor. Geçen yıl hizmete alınan Elektronik Gemi Denetim Sistemi, kent genelindeki 25 noktadaki kamerayla denizi anlık izliyor ve gemi kaynaklı kirliliğin tespitinde önemli rol oynuyor. Sistem, ekiplerin fiziksel olarak ulaşamadığı alanlarda dahi 7/24 izlemi mümkün kılıyor.

Temizlik çalışmaları saha ekipleriyle destekleniyor. Deniz süpürgesi, konveyör sistemiyle yüzeyde biriken atıkları haznesine alırken, dar ve ulaşılması güç noktalarda fiber tekneler ile müdahale ediliyor. Ayrıca denetim ve kontrol için hızlı botlar, gözenekli filelerle yapılan rutin temizliğin yanı sıra hava dronu ve su altı dronu kullanılıyor. Çalışmalar Çamlıbel Balıkçı Barınağı, Atatürk Parkı, Adnan Menderes kıyı kesimleri ve Mersin Marina gibi öncelikli bölgelerde yoğunlaşmış durumda.

Denizcilik Hizmetleri ve Denetim Şube Müdürlüğü personeli, sahada yürütülen temizlik ve denetim faaliyetlerini farklı araç ve yöntemlerle gerçekleştiriyor; atıkların türüne ve bölgenin özelliklerine göre müdahale biçimi belirleniyor.

Su Ürünleri Mühendisi Baran Kırboğa, uygulamanın kapsamını şöyle özetledi: "Denizcilik Hizmetleri ve Denetim Şube Müdürlüğü olarak, yetkimiz çerçevesinde 53 kilometrelik alanı Elektronik Gemi Denetleme Sistemi ile 24 saat aralıksız bir şekilde denetliyoruz. Denetim teknelerimiz, hızlı botlarımız, deniz süpürgemiz, su altı ve hava dronumuz ile denetim ve temizlik görevlerini, şu an yetkimiz olmamasına rağmen aralıksız bir şekilde yapıyoruz."

Kırboğa, denetimlerin özellikle gemi kaynaklı kirliliğin engellenmesi ve deniz ekosisteminin korunması amacıyla sürdürüldüğünü vurguladı ve Büyükşehir Belediyesi'nin "temiz bir çevre ve temiz bir deniz" hedefi doğrultusunda çalışmalarını kararlılıkla devam ettirdiğini belirtti.

MERSİN&#039;DE DENİZ KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA 53 KİLOMETRELİK KIYI ŞERİDİ...

MERSİN'DE DENİZ KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA 53 KİLOMETRELİK KIYI ŞERİDİ 25 KAMERAYLA 7 GÜN 24 SAAT İZLENİRKEN, DENİZ YÜZEYİNDEKİ ATIKLAR DENİZ SÜPÜRGESİ, TEKNELER VE EKİPLER TARAFINDAN TEMİZLENİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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