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Deniz tutkusu mu cebin hesabı mı? rizeli çiftin palamut diyalogu

Rize'de palamut bolluğu fiyatları düşürünce, tekne hazırlayan Murat ile eşi Emine arasında yakıt ve tezgâh hesabı yapan esprili bir tartışma yaşandı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 13:57

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Deniz tutkusu mu cebin hesabı mı? rizeli çiftin palamut diyalogu

Rize'de tekne öncesi hesaplaşma:

Rize'de palamut avı için teknesiyle denize açılmaya hazırlanan amatör balıkçı Murat Zaman ile eşi Emine Zaman arasında, fiyat ve maliyet hesabı üzerine esprili bir tartışma yaşandı. Tezgâhlarda palamut bolluğu, fiyatların 50 lira ve altına gerilemesine yol açınca çift arasında renkli anlar ortaya çıktı.

Eşin maliyet hesabı:

Tekne hazırlıkları sırasında Emine Zaman, eşini yakıt masrafı konusunda uyardı ve çarşıdaki fiyatları hatırlatarak şöyle dedi: 'Şimdi dolanacaksın, bin liralık yakıt yakacaksın. Ben çarşıya geçeceğim, sana tanesi 50 liradan alayım bari balıkları, niye çıkıyorsun.'

Balıkçının cevabı ve denize açılış:

Murat Zaman espriyle karşılık vererek, 'Çarşıdan alması çok basit, burada tutması zordur. 50 lira pahalı; bu sene millet balık yesin diye balığı bedava verip üstüne de 50 lira para vermeleri lazım. Ben şimdi bin liralık yakıt yakacağım' ifadelerini kullandı. Palamudun ucuzlamasına rağmen deniz tutkusundan vazgeçmeyen Murat, eşinin 'İlle çıkacak, çıkmadan rahatlamıyor. Halbuki çarşıda palamut daha ucuz' sözleri eşliğinde teknesiyle denize açıldı.

TEZGAHLARDA PALAMUT FİYATININ 50 LİRAYA KADAR DÜŞMESİ ÜZERİNE RİZELİ ÇİFTİN &quot;BOŞUNA 1.000 LİRALIK...

TEZGAHLARDA PALAMUT FİYATININ 50 LİRAYA KADAR DÜŞMESİ ÜZERİNE RİZELİ ÇİFTİN "BOŞUNA 1.000 LİRALIK YAKIT YAKMA" KONUŞMASI HERKESİ GÜLÜMSETTİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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