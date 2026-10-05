Denizciliği gençlerle buluşturmak: Mavi Vatan için yerli teknolojiye güven

TEKNOFEST'te sahil güvenliğin milli yüzü:

Sahil Güvenlik Komutanlığı, TEKNOFEST Güneydoğu etkinliğinde milli imkanlarla geliştirilen sistem ve araçlarını Şanlıurfalı gençlerle buluşturdu. Standta milli sahil güvenlik botları, teçhizatlar, DEGAK ekipmanları ile birlikte TB2 İnsansız Hava Aracı, helikopterler ve dalış ekipmanları ziyaretçilere tanıtıldı. İstanbul Boğazı temalı simülatörde kurulan özel alanda çocuklar arama kurtarma botunu yüzdürme deneyimini yaşadı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Tuğamiral Oğuz Bavbek, standa ilişkin olarak "Bizim için yerli ve milli teknoloji sadece bir ürün ortaya koymak değil, Mavi Vatanımızda kendi teknolojimize güvenerek görev yapabilmektir" ifadelerini kullandı. Bavbek, etkinliğin amacını sadece kurumu tanıtmakla sınırlı görmediklerini, bunun yerine gençlere denizcilik ve teknoloji alanında yeni ufuklar açmayı hedeflediklerini vurguladı.

görev tanımı ve ülke çapında faaliyet:

Bavbek, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın görev alanı ve çalışma temposuna ilişkin mevzuatı hatırlatarak, "Sahil Güvenlik Komutanlığı 2692 sayılı kanun, Sahil Güvenlik Komutanlığı Teşkilat Görev ve Yetkileri Yönetmeliği ile diğer mevzuatlar kapsamında kendisine tevdi edilen görevleri Mavi Vatan olarak adlandırdığımız denizlerimizde, Van Gölü’nde 7 gün 24 saat esasına göre, zaman mefhumu gözetmeksizin yerine getirmektedir" dedi. Komutanlığın Türkiye'de 129 liman ve üste tüm yüzer ve uçar unsurlarıyla görev yaptığını, Marmara Denizi, İstanbul Boğazı ve münhasır ekonomik bölge dahil tüm iç ve ulusal sularda hukuka uygun şekilde ülke menfaatlerini koruduğunu aktardı.

arama kurtarma kabiliyetleri ve teknolojik altyapı:

Arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılan teknolojik donanımlar detaylandırıldı. Bavbek, standda milli gemi ve arama kurtarma botlarının yanında kontrol botu, helikopter, uçak, TB2 ve dalış timlerinin ekipmanlarının yer aldığını belirtti. Ayrıca statik alanda görev yapan AB412 helikopteri ve deneyimli pilotların ziyaretçilere bilgi verdiği ifade edildi.

Denizaltı aramalarında kullanılan araç ve yöntemler hakkında bilgi veren Bavbek, yandan taramalı sonar ile 300 metre derinliğe kadar tarama yapıldığını ve yaklaşık 400 metrelik alanlarda hedef tespiti gerçekleştirilebildiğini söyledi. ROV sistemi ile de yaklaşık 300 metre derinlikteki kazazedeyi veya hedefi görüntüleme ve ayrıntılı inceleme kabiliyetleri bulunduğu vurgulandı. Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma timlerinin su altı scooter’ları ve full-face maskeleriyle koordineli arama kurtarma yürüttüğü kaydedildi.

gençlere erişim ve yerli teknolojiye katkı:

Bavbek, yerli ve milli teknolojinin önemine dikkat çekerek Savunma Sanayii Başkanlığı önderliğinde üniversiteler, kamu kurumları ve yerli firmalarla iş birliği içinde ihtiyaçlara yönelik çözümler geliştirildiğini belirtti. "Bu kabiliyetler denizlerimizdeki hak ve menfaatlerimizin korunması ve Mavi Vatan’ın güvenliğinin sağlanması açısından da büyük önem taşıyor" sözleriyle, milli imkânlarla geliştirilen teknolojilere güvenmenin stratejik değerine vurgu yaptı.

TEKNOFEST Güneydoğu'nun Şanlıurfa'da düzenlenmesinin, denizcilik kültürünü ülkenin iç bölgelerine taşıma açısından önem taşıdığı belirtiliyor. Bavbek, "Gençlerimize denizcilik ve teknoloji alanında yeni ufuklar açmak, bir gencimizin merakını uyandırmak, ona yeni bir hedef göstermek ve 'Ben de yapabilirim' duygusunu kazandırmak bizim için çok kıymetli" diyerek etkinliğin eğitimsel hedefini özetledi.

Stand ve gösterimler aracılığıyla Sahil Güvenlik Komutanlığı, hem yetkinliklerini sergilemeyi hem de yerli teknoloji hamlesine katkı sağlamayı amaçladığını, bunun da Mavi Vatan’ın güvenliğine doğrudan destek olduğunu ifade etti.

Sahil Güvenlik Komutanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Tuğamiral Oğuz Bavbek: "Bizim için yerli ve milli teknoloji Mavi Vatanımızda kendi teknolojimize güvenerek görev yapabilmektir"