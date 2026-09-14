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Denizcilik ödemelerinde yüzde 80'e yakın çevrim içi ödeme dönemi

Denizcilik ödemeleri dijitalleşti; odemeler.uab.gov.tr üzerinden C Kodu olmadan kredi kartıyla yaklaşık yüzde 80'i çevrim içi ödenebiliyor.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 12:55

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Denizcilik ödemelerinde yüzde 80'e yakın çevrim içi ödeme dönemi

Denizcilikte ödeme süreçlerinde dijital dönüşüm:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda denizcilik işlemlerinde ödeme süreçlerinin hız kesmeden dijitalleştiğini açıkladı. Bakan Uraloğlu, uygulamaya alınan düzenlemeler sayesinde artık bazı geleneksel adımların ortadan kalktığını belirtti.

Bakanın verdiği bilgiye göre, vatandaşlar ve işletmeler denizcilik işlemlerini tek noktadan takip edebilecekleri odemeler.uab.gov.tr aracılığıyla ödeme yapabiliyor. Uraloğlu, "Denizcilik ödeme işlemleri için C Kodu alarak bankaya gitme devri kapanıyor" ifadelerini kullandı.

Sistemin kapsamı ve kullanıcıya sunduğu kolaylıklar:

Uraloğlu, dijital ödeme altyapısının geldiği noktayı vurgulayarak "Artık denizcilik ödemelerinin yaklaşık yüzde 80’i kredi kartıyla çevrim içi yapılabiliyor" dedi. Bu değişim, fiziki bankacılık işlemlerine harcanan zamanın azalması ve başvuruların daha izlenebilir hale gelmesi anlamına geliyor.

Sistemin kullanıcılara sunduğu başlıca avantajlar arasında ödemelerin anlık takip edilebilmesi, tek noktadan işlem yapma imkânı ve bankaya gitme ihtiyacının azalması yer alıyor. Bakanlık yetkilileri, uygulamanın işlem izleme ve kullanıcı deneyimini iyileştirme yönünde çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Geleceğe yönelik adımlar ve yayılan kapsam:

Bakan Uraloğlu, sistemin kapsamının genişletilmesi için çalışmaların devam ettiğini ve bu imkanın "harçlar dahil tüm ödemelere yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor" sözleriyle ifade etti. Bu adım, denizcilikle ilgili tüm ücret ve harçların dijital ve çevrim içi yöntemlerle ödenmesine doğru bir yönelim olduğunu gösteriyor.

Yetkililer, uygulamanın kademeli olarak daha fazla işlem türünü kapsayacak şekilde geliştirileceğini, böylece vatandaşların ve sektör paydaşlarının ödeme süreçlerini daha kolay ve güvenli biçimde gerçekleştirebileceklerini kaydediyor.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU, DENİZCİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN...

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU, DENİZCİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARLA DENİZCİLİK İŞLEMLERİNDE ÖDEME SÜREÇLERİNİN HIZ KESMEDEN DİJİTALLEŞMEYE DEVAM ETTİĞİNİ BELİRTEREK, "ARTIK DENİZCİLİK ÖDEMELERİNİN YAKLAŞIK YÜZDE 80'İ KREDİ KARTIYLA ÇEVRİM İÇİ YAPILABİLİYOR" DEDİ.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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