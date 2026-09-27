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Denizde beklenmedik eşlik: Erzin'de yunusların oyunu ve kayıttaki şaşkın sözler

Erzin Burnaz sahilinde yunus sürüsünün botla eşlik ettiği su üstü oyunları kaydedildi; vatandaşın 'Bize saldırır bunlar' yorumu gülümsetti.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 08:59

GÜNCELLEME: 27 Eylül 2026 - 09:16

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Denizde beklenmedik eşlik: Erzin'de yunusların oyunu ve kayıttaki şaşkın sözler

Hatay açıklarında yunusların eşlik ettiği anlar kayda geçti

Hatay'ın Erzin ilçesi Burnaz sahilinde botla ilerleyen yolcular, denizde bir yunus sürüsüne denk geldi. Akdeniz açıklarında görülen ve bota bir süre eşlik eden yunuslar, su yüzeyinde kıvrak hareketlerle kısa bir şov sundu.

yunusların davranışı:

Gözlemlenen yunuslar, bota yakın seyredip yüzeyde zıplamalar ve eşlik hareketleri yaptı; bu davranış kısa süreli olup ardından sürü gözden kayboldu. O anlar, teknedeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

vatandaşın tepkisi ve görüntülerin önemi:

Kayıtta, yunusların oyununu heyecanla çeken kişinin 'Bize saldırır bunlar' sözleri duyuluyor; sözler, görüntülere izleyenler tarafından gülümseyerek karşılandı. Bu tür kayıtlar, deniz canlılarının kıyıya yakın alanlardaki davranışlarına dair sıradan ama değerli gözlemler sunuyor.

Yunusların kısa süreli eşlikleri sonrası teknedeki grup normal seyrine devam etti ve sürü bir süre sonra denizde kayboldu. Görüntüler, bölgedeki deniz yaşamının canlı ve beklenmedik karşılaşmalara açık olduğuna dair samimi bir örnek oluşturdu.

HATAY’DA AKDENİZ AÇIKLARINDA BOTA EŞLİK EDEN YUNUS BALIKLARININ ŞOVU KAMERAYA YANSIDI. YUNUSLARIN...

HATAY’DA AKDENİZ AÇIKLARINDA BOTA EŞLİK EDEN YUNUS BALIKLARININ ŞOVU KAMERAYA YANSIDI. YUNUSLARIN ŞOVU ESNASINDA HEYECANLA GÖRÜNTÜ ÇEKEN VATANDAŞIN ‘BİZE SALDIRIR BUNLAR’ DİYEREK TEDİRGİN OLDUĞU ANLARSA GÜLÜMSETTİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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