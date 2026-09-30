Dolar 49,0127 +0,02%
Euro 55,6872 +0,18%
Bist 12.014,44 -2,25%
Altın Gram 6.620,23 +0,51%
EUR/USD 1,1357 +0,09%
Brent Petrol 98,99 +2,94%
--°

Denizin bin hali Bodrum’da: üç gün sürecek uluslararası balık festivali

Uluslararası BoBaFest, 2-4 Ekim’de Akyarlar Karaincir Koyu’nda gerçekleşecek; deniz kültürü, gastronomi atölyeleri ve sürdürülebilir balıkçılık öne çıkıyor.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 14:08

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Denizin bin hali Bodrum’da: üç gün sürecek uluslararası balık festivali

BoBaFest 2-4 Ekim'de:

Uluslararası Bodrum Balık Festivali - BoBaFest, 2-4 Ekim tarihlerinde Akyarlar Karaincir Koyu'nda üç gün boyunca gerçekleştirilecek. Geçen yıl tek günde 30 binden fazla ziyaretçi çeken festival, bu yıl üç gün sürecek programlarla ziyaretçilerini karşılamayı hedefliyor. Etkinlik, "Denizin Bin Hali Bodrum’da" teması etrafında deniz kültürü ve balıkçılık mirasını gastronomiyle birleştiriyor.

Program ve konuklar:

Festival programında deniz ürünleri ve yöresel lezzet stantları, gastronomi atölyeleri, şef buluşmaları, konserler, söyleşiler, sergiler, belgesel gösterimleri, imza günleri ve çocuk atölyeleri bulunuyor. Rusya, Fransa ve Girit mutfaklarından gelen konuklar Bodrum’da bir araya gelecek; farklı coğrafyalardan müzisyen ve dans toplulukları sahne alacak. Gün batımı konserleri gibi özel etkinlikler ziyaretçilere farklı deneyimler sunacak.

sürdürülebilirlik ve mirasın aktarımı:

Festivalde sürdürülebilir balıkçılık, deniz ekosisteminin korunması ve istilacı türlerin gastronomiye kazandırılması gibi konuların ele alınması planlanıyor. Organizasyonun amacı, Bodrum’un deniz kültürünü gelecek kuşaklara aktarmak ve bölgenin uluslararası alanda tanıtımına katkı sağlamak. Etkinlik Club Marma Hotel, Karaincir Koyu'nda düzenlenecek ve ziyaretçilere üç gün boyunca zengin bir kültür ve gastronomi programı sunacak.

BODRUM’DA BALIK FESTİVALİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

BODRUM’DA BALIK FESTİVALİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

kütahya arkeoloji ve maden müzesi kapılarını ziyaretçilere açtı
images

Bintepeler gökyüzünden korunuyor: havadan izleme merkezi lidya mirasına yeni kor...
images

Gökyüzünden koruma: Sardes ve Bintepeler için yeni havadan izleme merkezi
images

Yeniden ringe: Son Raunt galası Ankara'da gerçekleştirildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sivas Numune'de İyilik Dükkanı yatışta temel ihtiyaçlara el uzatıyor

Bursalı Aslı Salım'dan dünya üçüncülüğü: gençlerde bronz sevinci

Sivas'ta Nuri Demirağ havalimanının yükselişi: sekiz ayda 329 bin yolcu

Tuvalde başlayan yolculuk: 13 yaşında kişisel sergi açtı

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor