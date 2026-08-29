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Denizköy’de yaşam alanları genişliyor: yollar düzenleniyor, yeni park yapılıyor

Didim Belediyesi, Denizköy’de parke ve bordür çalışmalarının yanı sıra yol düzenlemesi ve yeni park yapımıyla mahalleye yeni sosyal alanlar kazandırıyor.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 10:24

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EDİTÖR: Aslı Han

Denizköy’de yaşam alanları genişliyor: yollar düzenleniyor, yeni park yapılıyor

Didim Belediyesi'nin Denizköy çalışmaları

Didim Belediyesi, kent genelindeki programı kapsamında Denizköy'de farklı başlıklarda saha uygulamalarını hayata geçiriyor. Mahallenin ihtiyaçlarına yönelik yürütülen çalışmalarda parke taşı döşeme, bordür uygulamaları ve yeni park alanı yapımı öncelikli yer alıyor. Eş zamanlı yürütülen çalışmalarla hem mevcut alanlarda düzenleme yapılıyor hem de mahalleye yeni sosyal kullanım alanları kazandırılıyor.

yol ve çevre düzenlemeleri:

Parke taşı çalışmalarıyla yol yüzeylerinde düzenleme sağlanırken, bordür uygulamaları yol ve çevresindeki alanların sınırlarını belirliyor ve yaya-sürücü düzenini güçlendiriyor. Çalışmalar, mahalledeki mevcut eksikliklere müdahaleyi ve günlük erişilebilirliği artırmayı hedefliyor. Uygulamalar sahada koordineli biçimde sürdürülüyor.

yeni park yapımı ve sosyal alanların kazandırılması:

Denizköy’e yeni bir park alanı kazandırmak için sürdürülen çalışmalar, sadece altyapı düzenlemesiyle sınırlı kalmayıp sosyal alan ihtiyacını da karşılamayı amaçlıyor. Yeni park, mahalle sakinlerinin kullanımına sunulacak açık bir alan olarak planlanıyor ve yapım süreci sahada devam ediyor.

Hatice Gençay, çalışmalar hakkında, "Didim’in her mahallesi bizim için kıymetli, her mahallenin ihtiyacı bizim için önemli. Kentimizin dört bir yanında yaşamı güzelleştirecek çalışmaları hayata geçiriyor, mahallelerimizin ihtiyaçlarına yerinde ve zamanında yanıt vermeye gayret ediyoruz. Denizköy’de gerçekleştirdiğimiz parke taşı, bordür ve park yapımı çalışmalarımız da bu anlayışın bir parçası. Didim’in her köşesinde emeğimiz, her mahallesinde hizmetimiz olsun istiyoruz. Kentimizi birlikte güzelleştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Belediye, mahallelerdeki uygulamaları yalnızca sorunlara müdahale etmekle kalmayıp, kentin farklı noktalarında ihtiyaç duyulan düzenlemeleri ve yeni kullanım alanlarını da eş zamanlı olarak planlayıp hayata geçiriyor. Denizköy’deki çalışmalar da bu bütüncül yaklaşımın bir örneğini oluşturuyor.

DİDİM BELEDİYESİ, KENT GENELİNDE SÜRDÜRDÜĞÜ ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA DENİZKÖY’DE DE FARKLI...

DİDİM BELEDİYESİ, KENT GENELİNDE SÜRDÜRDÜĞÜ ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA DENİZKÖY’DE DE FARKLI BAŞLIKLARDA SAHA UYGULAMALARINI HAYATA GEÇİRİYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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