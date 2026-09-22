Denizkurdu-I/2026 tatbikatı Akdeniz, Ege ve Karadeniz'de devam ediyor

Denizkurdu-I/2026 tatbikatının kapsamı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yürütülen Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı, Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de icra ediliyor. Bakanlığın sosyal medya paylaşımına göre tatbikata 100 gemi, 50 hava vasıtası ve 14 bin personel katılıyor.

Fiili eğitimler ve bölgeler:

Bakanlığın paylaşımında 'Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı devam ediyor' ifadelerine yer verildi; ilave olarak tatbikatın fiili silah ve hava savunma eğitimleri ile sürdüğü belirtildi. Eğitimler söz konusu deniz sahalarında deniz ve hava unsurlarının koordinasyonunu ve savunma yeteneklerinin uygulamalı olarak sınanmasını amaçlıyor.

Katılımın vurguladığı unsurlar:

Tatbikatın çok sayıda gemi, hava vasıtası ve personel ile üç ayrı deniz bölgesinde yürütülmesi, planlama, lojistik ve eş zamanlı icra kabiliyetlerinin önemini gösteriyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması tatbikatın halen devam ettiğini ve eğitimlerin planlandığı şekilde yapıldığını bildiriyor.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI TARAFINDAN, 20-25 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN DENİZKURDU-I/2026 TATBİKATI PAYLAŞIMA YAPILDI.