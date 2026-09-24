Denizkurdu-I/2026'da seçkin gözlemci günü tamamlandı ve insansız sistemler öne çıktı

Denizkurdu-I/2026 seçkin gözlemci günü tamamlandı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz’de eş zamanlı gerçekleştirilen Denizkurdu-I/2026 tatbikatının Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri tamamlandı. Gözlemci gününde tatbikat unsurlarının harekat hazırlığı, müşterek çalışabilirlik ve yeni sistemlerin entegrasyonu değerlendirildi.

Katılımcılar ve tatbikatın kapsamı:

Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci tarafından TCG Anadolu gemisinden takip edildi. 20 Eylül’de başlayan tatbikata; Kara, Hava, Sahil Güvenlik Komutanlıkları ile kamu kurumlarının desteğiyle toplam 14 bin personel, 100 gemi ve 50 hava vasıtası katıldı. Tatbikat programında 20-23 Eylül arasında harekat hazırlık ve fiili silah eğitimleri, 24 Eylül’de ise seçkin gözlemci günü faaliyetleri yer aldı.

Sahadaki faaliyetler ve ilkler:

Gün, TCG Oruçreis tarafından yapılan 19 pare selamlama atışıyla başladı. İlk safhalarda mayın avlama faaliyetleri icra edildi; mayınlar TCG Amasra ile helikopterde görevli Sualtı Savunma (SAS) timlerince tespit edilip etkisiz hale getirildi. İlk giriş harekâtı kapsamında Yılancık Adası'na deniz ve hava unsurlarıyla çıkarma gerçekleştirildi. Havadan AH-1W taarruz helikopterleri, denizden ise SAT timleri ve atak botları kullanıldı; senaryo gereği adada yaralanan bir askerin tahliyesi yapıldı ve adaya Türk bayrağı çekildi.

Gemiye çıkarma harekâtında SAT personeli helikopterden halatla gemiye atlayarak bayrak açtı. Tatbikatta ilk kez bir tatbikatta görev alan milli sistemlerden BAYKAR üretimi dikey kalkış kabiliyetli DİHA ilk uçuşunu TCG Anadolu'dan gerçekleştirirken, Makine ve Kimya Endüstrisi tarafından geliştirilen PİRANA kamikaze insansız deniz aracı (KİDA) su üstü hedefine taarruz ederek hedefi imha etti. Ayrıca Dalaman’dan havalanan Bayraktar TB2’den MAM-C, AKSUNGUR SİHA'dan ise MAM-T mühimmatı atışı icra edildi.

Tatbikat boyunca Suüstü Harekatı, Denizaltı Savunma Harekatı, Mayın Karşı Tedbirleri Harekatı ve Amfibi Harekatı eğitimleri fiili atışlarla icra edildi. Ayrıca siber yetenekler ve yapay zekâ destekli programlar etkin olarak kullanıldı; insanlı ve insansız platformların müşterek kullanımı ön plana çıktı.

Komuta kademesinin değerlendirmesi:

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu tatbikatın son iki yılda icra edilen 20 ulusal ve 68 uluslararası olmak üzere toplam 88 tatbikattan biri olduğunu hatırlattı. Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri unsurlarının Karadeniz, Somali açıkları, Libya, Katar ve Senegal sahalarında üstlendiği görevleri başarıyla yerine getirdiğini belirterek tatbikatın harekata hazırlık seviyesini, sevk ve idare etkinliğini ve müşterek çalışabilirliği geliştirmeyi amaçladığını vurguladı.

Genelkurmay Başkanı ayrıca insansız sistemlerin deniz harekât konseptini yeniden şekillendireceğine dikkat çekti; tatbikatta Bayraktar KALKAN DİHA, FPV dron gösterimleri ve PİRANA KİDA gösterimi yapıldığını, milli ve yerli stratejik mühimmatlarla hedeflerin tam isabetle etkisiz hale getirildiğini aktardı. Bayraktaroğlu, Türkiye’nin insansız hava araçları üretim hedeflerine değinerek beş yılda beş milyon, on yılda on milyon İHA hedefinin sürdüğünü ve savunma sanayisinin üretim kapasitesinin bu hedefi karşılayabilecek düzeyde olduğunu ifade etti.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ise geleceğin harekat konseptinin insanlı ve insansız sistemlerin birbirini besleyeceği bir yapıya dayanacağını belirtti. Tatlıoğlu, hava savunma harbi muhribi Kocatepe, milli denizaltı Atılay ve milli uçak gemisi projelerinin tamamlanmasıyla Deniz Kuvvetlerinin Mavi Vatan’da ve ötesinde kabiliyetlerinin daha da ileriye taşınacağını söyledi.

Tatlıoğlu savunma sanayisiyle kurulan iş birliğinin önemine değinerek Türkiye’nin aynı anda çok sayıda savaş gemisini milli imkanlarla tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştiren ülkeler arasında ilk sıralarda yer aldığını, bunun Deniz Kuvvetlerinin gücünü artırdığını belirtti.

Kapanış ve selamlama geçişi:

Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından tatbikata katılan unsurlar tarafından selamlama geçişi gerçekleştirildi. Tatbikat, Deniz Kuvvetleri’nin harekat hazırlığını, milli ve yerli sistemlerin entegrasyonunu ve insansız platformların artan rolünü gözler önüne seren somut bir gösteri olarak sona erdi.

DENİZKURDU-I/2026 Tatbikatının Seçkin Gözlemi Günü tamamlandı