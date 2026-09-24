Denizkurdu‑I tatbikatında TCG Anadolu’dan ilk dikey insansız hava aracı kalkışı ve PİRANA taarruzu

tatbikatın kapsamı ve amacı:

Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk Denizkurdu‑I /2026 Tatbikatı ile ilgili bilgilendirmeyi TCG Anadolu gemisinde gerçekleştirdi. Tatbikat, 20-25 Eylül tarihlerinde Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz sahalarında icra ediliyor ve amaç olarak Deniz Kuvvetleri harekat sevk ve idare yeteneklerinin değerlendirilmesi, çok tehditli ortamda karar verme eğitimlerinin geliştirilmesi ve müşterek çalışabilirlik kabiliyetlerinin pekiştirilmesi gösterildi.

Aktürk’ün verdiği bilgiye göre, tatbikat fiilen; 100 gemi, 50 hava unsuru, insansız deniz araçları ve 14 bin personel katılımıyla yürütülmektedir. Harekâta hazırlık eğitimleri, fiili silah atışları, lojistik bütünleme ve çok tehditli ortamda harekat eğitimleri tatbikat kapsamında gerçekleştiriliyor.

tcg anadolu’dan tarihi deneme:

Toplantıda öne çıkan başlıklardan biri, TCG Anadolu gemisinden ilk kez dikey insansız hava aracı (DİHA) kalkışının yapılacak olmasıydı. Aktürk, bu denemenin tatbikatta planlanan teknoloji ve operasyonel kabiliyet değerlendirmelerinin parçası olduğunu belirtti.

Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında, MKE tarafından geliştirilen ve yaklaşık 100 kilogram harp başlığı taşıyan PİRANA Kamikaze İnsansız Deniz Aracı (KİDA) ile su üstü hedefe taarruz edilerek hedefin imha edileceği ifade edildi. Bu uygulama, deniz platformlarından yürütülebilen yeni insansız silah sistemlerinin saha testleri açısından önem taşıyor.

tatbikatın yürütülme biçimi:

Denizkurdu‑I çerçevesinde hem deniz hem de kara ve hava unsurlarının entegrasyonu ile müşterek harekât senaryoları icra ediliyor. Aktürk, tatbikatta harekât idaresi yetkinlikleri, lojistik bütünleme süreçleri ve fiili silah atışlarına geniş yer verildiğini vurguladı.

gündemdeki diğer faaliyet ve anmalar:

Aktürk, 23 Eylül’de Zeytin Dalı Harekâtı bölgesinde görev sırasında rahatsızlanarak şehit olan Tank Uzman Çavuş Coşkun Sevim için millet ve ailesine başsağlığı dileyerek, şehide Allah’tan rahmet istedi.

Preveze Deniz Zaferi’nin 488’inci yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü vesilesiyle, 27 Eylül tarihinde İstanbul Boğazı’nda 15 yüzer unsur ile denizde geçit töreni yapılacağı, ayrıca 8 yüzer unsur tarafından liman ziyaretleri düzenlenerek halkın gemileri ziyaret edebileceği bildirildi.

Havacılık gösterilerine ilişkin olarak SOLOTÜRK’ün 27 Eylül tarihinde Diyarbakır’da, Türk Yıldızları’nın ise TEKNOFEST kapsamında 30 Eylül-4 Ekim tarihlerinde Şanlıurfa’da gösteri uçuşu planlandığı aktarıldı.

terörle mücadele ve hudut güvenliği:

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen terörle mücadele faaliyetleri kapsamında son bir haftada 3 PKK’lı terörist daha teslim oldu. Hudut güvenliği faaliyetleri çerçevesinde hafta boyunca yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 671 şahıs yakalanırken, 1.069 şahıs hududu geçemeden engellendi.

Aktürk, 1 Ocak’tan bugüne kadar sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısının 11.994, engellenen kişi sayısının ise 51.338 olduğunu paylaştı.

uluslararası iş birliği ve savunma sanayi:

Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen NATO Uçuşa Elverişlilik Tavsiye Grubu (AWAG) sonbahar toplantısına 21-24 Eylül tarihlerinde, 27 NATO üyesi ve 5 ortaklık ülkesinden toplam 127 personel katıldı. Toplantı sonucunda Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarının NATO Uçuşa Elverişlilik Tanınma Belgeleri alındığı bildirildi.

NATO EDGE etkinliğinin üçüncüsünün ise 17-19 Kasım tarihlerinde İzmir EXPO Fuar Alanı’nda gerçekleştirileceği; muhabere, elektronik ve bilgi sistemleri alanında faaliyet gösteren 250’nin üzerinde ulusal ve uluslararası firmanın etkinlikte yer almasının beklendiği aktarıldı.

Savunma sanayii gelişmelerine ilişkin açıklamada, Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından muayene ve kabulü tamamlanan muhtelif miktarda TAYFUN Blok-2 Füzesi ile MKE tarafından savunma sanayii paydaşlarına 35 mm parçacıklı mühimmat ve yedek parça teslimatları yapıldığı kaydedildi.

tarihi anma ve dış politika vurguları:

Aktürk, 23 Eylül 1821’de Tripoliçe’de katledilen Müslüman Türkleri rahmetle andıklarını belirtirken, Azerbaycan’ın Vatan Muharebesi’nin 6. yıl dönümü vesilesiyle şehitler ve gaziler için saygı ve minnetlerini dile getirdi. Ayrıca İsrail’in bölgedeki eylemlerine ilişkin olarak, Aktürk "İsrail’in uluslararası hukuku ihlal eden bu eylemlerine derhâl son vermesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Aktürk’ün açıklamaları, tatbikatın teknik denemelerinden gündemdeki operasyonel ve diplomatik boyutlara kadar geniş bir yelpazede yürütülen faaliyetlerin fotoğrafını verdi. TCG Anadolu’dan gerçekleştirilecek DİHA kalkışı ve PİRANA KİDA ile planlanan taarruz, tatbikatta dikkat çeken yenilikçi uygulamalar arasında yer alıyor.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI (MSB) BAKANLIK SÖZCÜSÜ TUĞAMİRAL ZEKİ AKTÜRK, "TATBİKATTA TCG ANADOLU’DAN İLK KEZ DİKEY İNSANSIZ HAVA ARACI (DİHA) KALKIŞI GERÇEKLEŞTİRİLECEK; MKE TARAFINDAN GELİŞTİRİLEN YAKLAŞIK 100 KİLOGRAM HARP BAŞLIĞINA SAHİP PİRANA KAMİKAZE İNSANSIZ DENİZ ARACI (KİDA) İSE SU ÜSTÜ HEDEFİNE TAARRUZ EDEREK HEDEFİ İMHA EDECEKTİR" DEDİ.