Denizlerin değişimini izleyiciyi işe katan enstalasyonla anlattı

Projenin odağı ve yaklaşımı:

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Görsel İletişim Tasarımı Bölümü 2026 mezunu Oğuz Ülgen Tunç, iklim değişikliği ve deniz kirliliğinin yol açtığı ekolojik dönüşümü görsel ve deneyimsel bir anlatıyla birleştiren Anoxia adlı interaktif enstalasyonunu mezuniyet projesi olarak hayata geçirdi. Proje, verilerin ötesine geçerek seyircinin karar ve hareketleriyle deneyimin yönünü değiştirmesine olanak tanıyor; böylece çevresel değişimlerin sonuçları katılımcı tarafından daha doğrudan deneyimleniyor.

Tunç, çalışmasını Bölüm Başkanı Doç. Dr. Gökhan Mura, Dr. Öğr. Üyesi Toros Mutlu ve Öğr. Gör. Selin Özçelik Mörth danışmanlığında tamamladı. Projenin anlatım dili olarak denizanalarını seçmesi, iklimsel ve kirlilik kaynaklı baskılara karşı gösterilen dayanıklılık ile uyum kabiliyetine dikkat çekmeyi amaçlıyor.

Uluslararası ödül ve İzmir'e dönüşü:

İrlanda merkezli The Global Undergraduate Awards yarışmasının 'Görsel Sanatlar' kategorisinde birinciliğe ulaşan Tunç, bu başarısıyla üniversitesine bir ödül daha kazandırdı. Ödül töreni kasım ayında Dublin'de düzenlenecek ve genç tasarımcı ödülünü orada teslim alacak. Bu kazanım, İEÜ'nün görsel tasarım alanındaki art arda gelen başarılarına bir yenisini ekledi; geçtiğimiz yıl aynı bölümden mezun olan Gözde Naz Terzi de 'Tora' adlı çalışmasıyla benzer bir birincilik elde etmişti.

İzleyici deneyimi ve tasarımın amacı:

Tunç projesini anlatırken estetik kaygının ötesinde, izleyiciyi düşünmeye ve davranışlarını sorgulamaya yönlendiren bir deneyim yaratmayı hedeflediğini vurguladı. Tasarımın insanlarla güçlü bağ kurma ve onları harekete geçirme potansiyeline inandığını belirten Tunç, projenin seyircinin verdiği kararlara göre şekillenen bir yapı kurduğunu; böylece bireyin çevreyle ilişkisini daha somut biçimde hissetmesini amaçladığını söyledi.

Bu ödülün, genç tasarımcının ileride çalışmak istediği toplumsal ve çevresel meselelerle ilişki kuran tasarım anlayışına güç vereceğini ifade eden Tunç, eğitim sürecinde destek olan hocalarına teşekkür ettiğini ekledi.

İnteraktif sanatın rolü:

İnteraktif sanat, izleyiciyi yalnızca gözlemci olmaktan çıkarıp eserin oluşumuna veya işleyişine doğrudan katmayı hedefleyen bir yaklaşım. Tunç'un Anoxia çalışması, izleyicinin hareketine, seçimlerine ve etkileşimine tepki veren unsurlar barındırarak eseri ortak bir deneyime dönüştürüyor. Bu yöntem, çevresel konuların salt bilgiyle değil, deneyim yoluyla da kavranabileceğini gösteriyor.

Oğuz Ülgen Tunç'un çalışması, hem pedagojik hem de toplumsal açıdan tasarımın etkisini ve sınırlarını tartışmaya açarken İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin görsel sanatlar alanındaki üretkenliğini de yeniden görünür kılıyor.

SOL BAŞTAN...GÖKHAN MURA, OĞUZ ÜLGEN TUNÇ VE TOROS MUTLU