etkinlikte dalış ve verilen mesaj:

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında düzenlenen Okyanuslar ve Denizler Tematik Günü'nde, dünya rekortmeni milli serbest dalış sporcusu Şahika Ercümen dikkat çekici bir farkındalık eylemi gerçekleştirdi. Ercümen, denizlerdeki kirlilik, ekosistem kaybı ve iklim değişikliğine vurgu yapmak amacıyla su dolu bir balık tankında nefesini tuttu.

Performans, çapı 2 metre ve hacmi 8 metreküp olan sınırlı bir hacimde, suyun içinde gerçekleştirildi. Ercümen tankta toplam 4 dakika 36 saniye boyunca nefesini tuttu, sudan çıktıktan sonra yeniden suya girerek Türk bayrağını açtı ve eylemini denizlere ithaf etti.

suyun altındaki gözlemler ve söylenenler:

Dalışın ardından konuşan Ercümen, dar ve klostrofobik bir ortamda kalmanın kendisi için de zor olduğunu belirtti ve su altındaki değişimi şu sözlerle özetledi: "Denizler gerçekten nefes alamıyor, boğuluyor. Suyun altında çok ciddi, sessiz bir çığlık var."

Ercümen, denizlerin tükenmez kaynak olarak görülmesinin büyük bir sorun olduğuna dikkat çekerek, attığımız atıkların denizlere ulaştığını ve bunun soluduğumuz havayı bile etkilediğini vurguladı. "Denizlerin ve su altının sesi olmaya çalıştım" diyerek, farkındalığı eyleme dönüştürme niyetini açıkladı.

sporculuk geçmişi ve çağrı:

Sporculuk yaşamı boyunca su altındaki canlılığın azaldığını gözlemlediğini ifade eden Ercümen, çocukken yaşadığı astımı ve sporun ona sağladığı faydayı hatırlattı. Kendi deneyimi üzerinden "nefes alamamak" kavramının ne demek olduğunu bildiğini belirtti ve su altındaki kirliliğe karşı düzenledikleri dalışlardan örnekler verdi: "En son gerçekleştirdiğimiz dalışta müsilajın içine daldık."

Etkinlikten beklentisini de paylaşan Ercümen, COP31 için "COP31’in artık söylemlerden çok somut eylemlere dönüşmesini diliyorum." sözleriyle konferansın milat olmasını temenni etti ve dalışı "denizlere ve okyanuslara, denizler nefes alsın diye" ithaf etti.

Bu tür farkındalık eylemleri, uzmanların ve aktivistlerin yıllardır vurguladığı gibi, bilimsel verilerin kamuoyuna taşınması ve karar alıcılarda somut politika değişiklikleri yaratılması amacıyla düzenleniyor. Ercümen’in su altındaki kısa ama etkili performansı, denizlerin karşı karşıya olduğu tehditlerin görünür kılınmasına yönelik sembolik ama güçlü bir çağrı niteliği taşıdı.

DÜNYA REKORTMENİ MİLLİ SERBEST DALIŞ SPORCUSU ŞAHİKA ERCÜMEN, ANTALYA'DA DÜZENLENEN COP31 KAPSAMINDA DENİZLERİN VE OKYANUSLARIN KARŞI KARŞIYA OLDUĞU TEHDİTLERE DİKKAT ÇEKMEK AMACIYLA SU ALTINDA 4 DAKİKA 36 SANİYE NEFESİNİ TUTTU.