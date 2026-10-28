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Denizli 29 Ekim'i protokolün çelenk töreniyle karşıladı

Denizli'de 29 Ekim kutlamaları, protokolün Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı; tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile sona erdi.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 13:46

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Denizli 29 Ekim'i protokolün çelenk töreniyle karşıladı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 103. yıl dönümü vesilesiyle Denizli'de düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Pamukkale Kaymakamlığı önündeki Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirilen çelenk töreniyle başladı. Etkinlik, protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleşti ve kent merkezinde geniş bir katılım gözlendi.

Çelenk töreni ve protokol katılımı:

Törende Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Abdullah Karakoç başta olmak üzere, Pamukkale Kaymakamı Alper Faruk Güngör, Merkezefendi Kaymakamı Abdullah Demir, Denizli milletvekilleri, siyasi parti il başkanları ile kamu kurum ve kuruluşları ve meslek örgütlerinin temsilcileri hazır bulundu.

Tören programı ve kapanış:

Program, protokolün Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tamamlandı. Yetkililer ve katılımcılar, Cumhuriyetin kuruluşunun yıl dönümünü anarken, kent genelinde düzenlenecek diğer etkinliklerin de gün boyunca sürdürüleceği bildirildi.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURULUŞUNUN 103. YIL DÖNÜMÜ VE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISIYLA...

TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURULUŞUNUN 103. YIL DÖNÜMÜ VE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISIYLA DENİZLİ’DE DÜZENLENEN TÖREN, PROTOKOL ÜYELERİNİN ATATÜRK ANITI’NA ÇELENK SUNMASIYLA BAŞLADI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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