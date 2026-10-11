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Denizli Barosu'nda tarihi dönüm: ilk kadın başkan göreve seçildi

Denizli Barosu'nun olağan genel kurulunda Özlem Doğan Bıyıklı en çok oyu alarak baronun tarihindeki ilk kadın başkanı oldu.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 18:36

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EDİTÖR: Merve Çelik

Denizli Barosu'nda tarihi dönüm: ilk kadın başkan göreve seçildi

Seçim sonuçları:

Denizli Barosu’nun olağan genel kurul seçimlerinde üç adayın yarıştığı yarışta Özlem Doğan Bıyıklı en yüksek oy oranını alarak baronun yeni başkanı seçildi. Açıklanan sonuçlar, Bıyıklı’nın baro tarihinde bir ilke imza attığını gösteriyor: Denizli Barosu'nun ilk kadın başkanı oldu.

Seçimde yarışan diğer adaylar arasında mevcut başkan Engin Yıldız ile İbrahim Okkaya yer aldı. Sandık başına giden yaklaşık 2 bin 400 baro üyesinin oylarının sayımı sonucunda Bıyıklı 720 oy alırken, Okkaya 654, Yıldız ise 428 oy aldı. Bu dağılım, seçimin rekabetçi geçtiğini ve üyeler arasında ciddi tercih ayrışmaları olduğunu ortaya koydu.

Yeni yönetim kurulları:

Seçimle birlikte yeni dönem için yönetim ve denetim organları da belirlendi. Önümüzdeki iki yıl için görevlendirilecek kurullar arasında 10 kişilik yönetim kurulu, 5 kişilik disiplin kurulu ve 3 kişilik denetleme kurulu bulunuyor. Ayrıca Türkiye Barolar Birliği delegeleri de bu süreçte tayin edildi.

Seçimin sonuçları, baro içindeki yönelimleri ve önümüzdeki dönemde mesleki çalışmalar ile baro politika ve önceliklerinin nasıl şekilleneceğine dair sinyaller veriyor. Yeni başkanın liderliğinde oluşacak yönetimin, hem iç düzenlemeler hem de meslek ersinimi konularında atacağı adımlar yakından takip edilecek.

DENİZLİ BAROSU’NUN OLAĞAN GENEL KURUL SEÇİMLERİNDE ÖZLEM DOĞAN BIYIKLI BARONUN YENİ BAŞKANI...

DENİZLİ BAROSU’NUN OLAĞAN GENEL KURUL SEÇİMLERİNDE ÖZLEM DOĞAN BIYIKLI BARONUN YENİ BAŞKANI SEÇİLDİ.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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