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Denizli Basket tarih yazdı: ilk Avrupa sınavında 83-69'luk zafer

Y. Denizli Basket, PAÜ Arena'da oynadığı ilk Avrupa maçında BC Prievidza'yı 83-69 yenerek FIBA Europe Cup'a galibiyetle başladı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 09:03

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Denizli Basket tarih yazdı: ilk Avrupa sınavında 83-69'luk zafer

denizli basket'ten tarihi başlangıç:

FIBA Europe Cup G Grubu'nda Türkiye'yi temsil eden Y. Denizli Basket, kent tarihinin ilk Avrupa maçında PAÜ Arena'da Slovak temsilcisi BC Prievidza'yı 83-69 mağlup etti. Maçı Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve protokol üyeleri ile yoğun bir taraftar topluluğu izledi. Ev sahibi ekip, maçın başından sonuna kadar elinde tuttuğu üstünlüğü koruyarak galibiyete uzandı.

maçın akışı ve kritik anlar:

Denizli Basket, ilk periyodu 30-21 önde tamamlayarak maçın kontrolünü erken eline aldı. İlk yarı 49-41'le sona ererken takım üçüncü periyotta da üstünlüğünü sürdürdü ve 65-57'lik skorla son çeyreğe avantajlı girdi. Son periyotta savunmasını toparlayan ev sahibi ekip, rakibine istenen ritmi vermezken karşılaşmayı 83-69 ile sonuçlandırdı.

Maç boyunca öne çıkan isimler arasında Pecarski 15 sayı, Victor Bailey 12 sayı ve Mahir Ağva 12 sayı ile dikkat çekti. BC Prievidza cephesinde Eugene 21 sayı ile takımının skor yükünü taşırken Muhammad 18 sayı üretti.

maç bilgileri ve sonraki program:

Salon: PAÜ Arena

Hakemler: Kirile Tvauri (Gürcistan), Ciprian Stoıca (Romanya), Dimitar Georgiev (Bulgaristan)

Takımların maç kadroları şu şekilde kayda geçti:

Y. Denizli Basket: Brae 7, Pecarski 15, Victor Bailey 12, Meeks 8, Mahir Ağva 12, Dunn 6, Mustafa Yılmaz 8, Yaman Alişan 3, Erten Gazi 4, Egemen Güven 8, Bulut Yenice

BC Prievidza: Smith 2, Policelli 12, Eugene 21, Hrico, Novak 1, Zeliznak 1, Jass, Hronsky, Hlivak 3, Muhammad 18, Jones 6, Massie 5

Periyot skorları: 1. Periyot 30-21, İlk yarı 49-41, 3. Periyot 65-57, Maç sonu 83-69.

Grupta ilk ikiye girip tur atlamayı hedefleyen Y. Denizli Basket, Avrupa'daki ikinci maçını 14 Ekim Çarşamba günü Portekiz'de SL Benfica karşısında oynayacak.

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FIBA EUROPE CUP G GRUBU&#039;NDA TÜRKİYE’Yİ TEMSİL EDEN Y. DENİZLİ BASKET, İLK AVRUPA MAÇINDA KONUK...

FIBA EUROPE CUP G GRUBU'NDA TÜRKİYE’Yİ TEMSİL EDEN Y. DENİZLİ BASKET, İLK AVRUPA MAÇINDA KONUK ETTİĞİ SLOVAK EKİBİ BC PRİEVİDZA'YI 83-69 MAĞLUP ETTİ

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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