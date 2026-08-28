Denizli Basket'te yeni dönem: Mustapha Amzil pota altında çeşitlilik vaat ediyor

Denizli Basket transfer hamlesini resmen açıkladı

Yukatel Denizli Basket, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kadrosunu güçlendirmek için transferde düğmeye bastı. Kulüp, 12 Eylül 2001 doğumlu Finlandiyalı uzun forvet Mustapha Amzil'i resmi olarak renklerine bağladığını duyurdu. 2.06 metre boyundaki oyuncu, hem fiziksel oyunu hem de dış şut tehdidiyle takımın kısa ve orta vadeli planlarında önemli bir seçenek olacak.

Kariyer hattı ve kariyerindeki kilometre taşları:

Amzil'in basketbol altyapısı Finlandiya'da başladı; KTP Basket'in altyapısında yetişen oyuncu, genç yaşta A takım seviyesinde forma giydi ve daha sonra Helsinki Basketball Academy'de gelişimini sürdürdü. 2019'da Finlandiya U18 takımının kaptanı olarak Avrupa Şampiyonası'nda 12,4 sayı ve 7,3 ribaund ortalamalarıyla öne çıktı. Aynı yıl All‑Nordic turnuvasında da 16,2 sayı, 5,8 ribaund, 1,8 asist ve 2,4 top çalma ortalamaları yakaladı.

2020'de kariyerine ABD'de devam eden Amzil, NCAA'de önce Dayton Flyers forması giydi. Dayton'daki ilk sezonunda 19 maçta görev alarak ortalama 9,9 sayı ve 5,6 ribaund ile oynadı; üç kez Atlantic 10 Haftanın Çaylağı seçildi ve sezon sonunda Atlantic 10 All‑Rookie Team'e adını yazdırdı. Dayton dönemindeki unutulmaz anlarından biri, 2021-22 sezonunda Kansas karşısında bitime saniyeler kala attığı kritik basketti.

2023'te New Mexico Lobos'a transfer olan Amzil, burada da etkili bir süre geçirdi. New Mexico'daki ilk sezonunda 35 maçta ortalama 6,7 sayı ve 3,5 ribaund kaydetti; sonrasında kenardan getirdiği enerjiyle konferansın Co‑Sixth Man of the Year ödülünü aldı. 2024-25 sezonunda ise rolü büyüyerek ortalama 11,1 sayı ve 5,4 ribaund seviyelerine ulaştı. Kolej kariyerini toplam 155 maçta, maç başına 8,3 sayı ve 4,6 ribaund ortalamalarıyla tamamladı.

Avrupa dönüşü, Trepça performansı ve kupa başarısı:

Kolej kariyerinin ardından 2025'te Avrupa'ya dönen Amzil, profesyonel kariyerine Kosova temsilcisi Trepça'da başladı. 2025-26 sezonunda Kosova Süper Ligi'nde 36 maçta ortalama 9,9 sayı, 5,1 ribaund ve 1,3 asist kaydetti; sezon boyunca toplam 185 ribaund alarak savunma ve pota altı katkısını gösterdi. Avrupa arenasında da etkili olan oyuncu, FIBA Europe Cup'ta maç başına 14,8 sayı, 7,4 ribaund ve 2,2 asist ortalamalarıyla dikkat çekti.

Trepça ile geçirdiği ilk profesyonel sezonun önemli bir meyvesi de 2026 Kosova Kupası'nda elde ettiği MVP ödülü oldu. Genç milli takımlarda 80'in üzerinde karşılaşmada Finlandiya formasını giyen Amzil, 2025'te A Milli Takım seviyesinde de görev alarak milli takım serüvenini üst seviyeye taşıdı.

Denizli yönetimi, Amzil transferini duyururken oyuncunun farklı lig tecrübeleri ve uluslararası maçlardaki sorumluluk alabilme yeteneğine vurgu yaptı. Amzil'in NCAA'deki rutin baskı altında oynama deneyimi ve Avrupa kupalarındaki performansı transferin dayanak noktaları arasında gösteriliyor.

Denizli için oyun beklentileri ve rolü:

Amzil, esas olarak 4 numara pozisyonunda görev yapıyor; fiziksel mücadeleye girme kabiliyeti, ribaund katkısı ve dış şut tehdidiyle takımın hücresel yapısına esneklik katması bekleniyor. 2.06'lık uzunluğuna rağmen perimeter oyununa aşina olması, Denizli'nin geçiş hücumlarında daha hızlı çıkmasına yardımcı olabilir. Savunmada özellikle savunma ribaundlarında sağlayacağı etkinlik, takımın toplu savunma ve hücum setlerinde fark yaratabilir.

Genç yaşına rağmen Finlandiya, ABD ve Kosova liglerindeki deneyimleri Amzil'in farklı basketbol kültürlerine hızlı uyum sağlayabildiğini gösteriyor. Yukatel Denizli Basket'in yeni sezon planlamasında Amzil'in, takımın rotasyonunda önemli ve çok yönlü bir parça olması bekleniyor.

Kulübün resmi açıklamasıyla birlikte oyuncunun sağlık ve lisans işlemlerinin tamamlanmasının ardından taraftarlar için tanıtım organizasyonlarının yapılması ve antrenmanlara hızlı adapte edilmesi planlanıyor. Amzil'in Denizli formasıyla lig ve kupa maçlarındaki performansı, transferin sezon içindeki gerçek etkisini belirleyecek kilit unsur olacak.

DENİZLİ BASKET, YENİ SEZON KADRO YAPILANMASI KAPSAMINDA FİNLANDİYALI UZUN FORVET MUSTAPHA AMZİL’İ KADROSUNA KATIYOR. 2.06 METRELİK OYUNCU; NCAA KARİYERİNDE DAYTON VE NEW MEXİCO FORMALARI GİYERKEN, SON OLARAK KOSOVA TEMSİLCİSİ TREPÇA’DA GÖSTERDİĞİ PERFORMANSLA DİKKAT ÇEKTİ.