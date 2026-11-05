Dolar 50,1525 +0,06%
Euro 56,1014 -0,13%
Bist 11.204,99 -1,13%
Altın Gram 6.539,25 -1,41%
EUR/USD 1,1182 -0,32%
Brent Petrol 99,45 +1,18%
--°

Denizli Büyükşehir kadın sağlığında erken tanının önemini anlattı

Denizli Büyükşehir’de düzenlenen seminerde Op. Dr. Özge Bal, erken tanı, korunma ve düzenli kontrollerin kadın kanserleriyle mücadeledeki hayati rolünü vurguladı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 15:21

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Denizli Büyükşehir kadın sağlığında erken tanının önemini anlattı

Denizli Büyükşehir’in kadın kanserleri farkındalık semineri

Denizli Büyükşehir Belediyesi, meme kanseri farkındalık ayı kapsamında "Erken Tanı, Korunma ve Düzenli Kontroller" başlıklı bir seminer düzenleyerek kadın sağlığı konusunda toplumda bilinç oluşturmayı hedefledi. Etkinlik, Denizli Büyükşehir Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirildi ve katılımcılara yaşam kalitesini yükseltecek uygulamalı bilgiler sunuldu.

Teşhis, tanı ve tarama uygulamalarında öne çıkanlar:

Seminerin konuk konuşmacısı Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Özge Bal, sunumunda meme kanserinde farkındalık ve kendi kendine muayenenin önemine dikkat çekti. Rahim ağzı kanserinden korunma yolları ile düzenli tarama testlerinin gerekliliği detaylandırıldı; yumurtalık kanserinde ise belirtilerin erken dönemde fark edilmesinin sağladığı avantajlar ele alındı. Katılımcılara, şüphe durumunda vakit kaybetmeden hekime başvurmanın tanı ve tedavi sürecini nasıl etkilediği aktarıldı.

Sağlıklı yaşam tarzı ve düzenli kontrollerin önemi:

Programda ayrıca sağlıklı yaşam alışkanlıklarının benimsenmesi, bilinen risk faktörlerinden kaçınma yolları ve düzenli doktor kontrollerinin ihmal edilmemesi gerektiği vurgulandı. Seminer, hayat kurtarıcı bilgiler sunarak kadınların hem bireysel hem de toplumsal düzeyde bilinçlenmesine katkı sağlamayı amaçladı ve katılımcılara pratik öneriler verildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik, kadın sağlığına yönelik farkındalığı yükseltmeyi ve erken tanı kültürünü yaygınlaştırmayı hedefleyen adımların bir parçası olarak değerlendiriliyor.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN &quot;KADIN KANSERLERİ FARKINDALIK SEMİNERİ&quot; DÜZENLENDİ. ERKEN...

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN "KADIN KANSERLERİ FARKINDALIK SEMİNERİ" DÜZENLENDİ. ERKEN TANI, KORUNMA YÖNTEMLERİ VE DÜZENLİ KONTROLLERİN HAYATİ ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLEN ETKİNLİKTE, KADIN SAĞLIĞI KONUSUNDA TOPLUMSAL BİLİNCİN ARTIRILMASI HEDEFLENDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Küçükçekmece’de tohumdan sofraya dayanışma
images

Telefonla gelen umut: organ nakli muhtarın yaşamını yeniden inşa etti
images

Kilo verirken kası korumak diz ve kalça sağlığı için şart
images

Zeytin bahçelerinde bereket sürüyor, üreticinin gözü fiyatlarda

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bayburt’ta sulama yatırımları verimi yükseltti: şeker pancarında 155 bin ton hedef

antalya'da mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı, sahibi ağladı

Kars’ta kış yükünü hafifleten düzenleme: indirimli doğal gaz limiti üç kata yakın arttı

Sancaktepe'de kuyumcu hırsızlığına düzenlenen operasyonda anne, kız ve torun yakalandı

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu