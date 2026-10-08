Denizli Büyükşehir'den gençlere nefes: KPSS sınav ücretleri hesaplara yatırıldı

Değerlendirme tamamlandı, ödemeler hesaplara yansıdı

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal yardım alan vatandaşlara yönelik başlatılan KPSS sınav ücreti desteği projesinde değerlendirme süreci sona erdi ve hak sahiplerinin ödemeleri hesaplarına aktarıldı. Proje, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütüldü.

Başvuru ve inceleme süreci:

Destek başvuruları 1 Ekim tarihinde sona erdikten sonra yapılan incelemeler tamamlandı. Yapılan kontrollerin ardından uygun bulunan hak sahibi adayların sınav ücretleri ilgili banka hesaplarına yatırıldı.

Kimler yararlandı:

Bu destek, Denizli il sınırları içinde ikamet eden ve Büyükşehir Belediyesi'nden sosyal yardım alan, 35 yaş ve altındaki vatandaşları kapsıyor. 2026 KPSS'ye lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeyinde başvuran adaylar destekten yararlandı.

Projenin amacı, adayların kamu personeli olma yolundaki sınav sürecinde aile bütçelerine katkı sağlamak ve sınav engelini hafifletmekti. Denizli Büyükşehir Belediyesi, sosyal desteklerle vatandaşların yalnızca günlük ihtiyaçlarına değil, eğitim ve istihdam hedeflerine de katkı sunmayı sürdürdüğünü vurguladı.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN SOSYAL YARDIM ALAN VATANDAŞLARA YÖNELİK BAŞLATTIĞI KPSS SINAV ÜCRETİ DESTEĞİNDE DEĞERLENDİRME SÜRECİ TAMAMLANDI. HAK SAHİPLERİNİN ÖDEMELERİ HESAPLARINA AKTARILDI.