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Denizli büyükşehir'den liseye adım atacaklara giysi desteği

Denizli Büyükşehir'in 'Eğitime Destek, Geleceğe Yatırım' projesiyle 9. sınıfa başlayacak resmi okul öğrencilerine eşofman ve tişört desteği; başvurular 30 Eylül 2026'ya kadar online.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 14:07

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Denizli büyükşehir'den liseye adım atacaklara giysi desteği

Denizli Büyükşehir okula başlayacak 9. sınıflara destek veriyor:

Denizli Büyükşehir Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde öğrenci ve ailelerin yanında olmaya devam ediyor. Belediye, 'Eğitime Destek, Geleceğe Yatırım' projesi kapsamında lise eğitimine başlayacak öğrencilere giysi desteği sağlayacak. Proje, öğrencilerin eğitim hayatına katkı sunmayı ve ailelerin okul alışverişi yükünü hafifletmeyi amaçlıyor.

Kimler yararlanabilecek?:

Bu destekten, Denizli genelindeki resmi okullarda 9. sınıfa başlayacak öğrenciler yararlanabilecek. Belediyenin açıklamasında doğrudan maddi destek yerine, öğrencilerin kullanımı için eşofman takımı ve tişört temin edileceği belirtildi. Başvuruların kimin adına yapıldığı ve gerekli belgelerle ilgili ayrıntılar belediyenin duyurusunda açıklanıyor.

Başvuru süresi ve yöntem:

Destekten yararlanmak isteyen öğrenciler için başvuru süresi uzatıldı. Başvurular 30 Eylül 2026 tarihine kadar kabul edilecek. İşlemler, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesi denizli.bel.tr üzerinden online olarak gerçekleştirilecek. Adayların başvuru adımlarını site üzerinden takip etmesi gerekiyor.

Projenin hedefleri ve etkisi:

Belediye yetkilileri, projenin amacını çocukların okula hazırlanma sürecini kolaylaştırmak ve ailelerin ekonomik yükünü hafifletmek olarak tanımlıyor. Yerel ölçekte başlatılan bu tür destek programları, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasına katkı sunmayı hedefliyor.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN 9. SINIFA BAŞLAYACAK ÖĞRENCİLERE YÖNELİK EŞOFMAN TAKIMI VE...

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN 9. SINIFA BAŞLAYACAK ÖĞRENCİLERE YÖNELİK EŞOFMAN TAKIMI VE TİŞÖRT DESTEĞİNDE BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI. DESTEKTEN YARARLANMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLER, 30 EYLÜL’E KADAR BAŞVURU YAPABİLECEK.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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