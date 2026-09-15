Denizli büyükşehirden mutfaktan eğitime ve asker ailelerine üç destek paketi ödemesi

Denizli Büyükşehir Belediyesi destek ödemelerini hesaplara aktardı

Sosyal belediyecilik yaklaşımıyla hareket eden Denizli Büyükşehir Belediyesi; dar gelirli haneler, öğrenciler ve asker ailelerine yönelik üç ayrı destek paketinde önceki dönem başvurularının değerlendirme sürecini tamamlayarak hak sahiplerinin ödemelerini hesaplara yatırdı. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı aracılığıyla yürütülen çalışmalar, ihtiyaç sahiplerinin günlük yaşamına doğrudan katkı sağlamayı amaçlıyor.

Mutfak tüpü desteği:

Doğalgaz altyapısı bulunmayan bölgelerde yaşayan dar gelirli vatandaşların mutfak bütçesine katkı sunmak için verilen 12 kg’lık mutfak tüpü desteğinde Ağustos dönemi başvurularının ödemeleri tamamlandı. Projeye yeni dönem başvuruları, kurumun resmi sitesindeki "Başvurular" sekmesi üzerinden ve doğrudan şuradan yapılabiliyor: https://apps.denizli.bel.tr/mutfaktupudestegibasvuru/.

Test kitabı ücret desteği:

Eğitime erişimi kolaylaştırmak amacıyla başlatılan Test Kitabı Ücret Desteği kapsamında da öğrencilerin sınav hazırlık giderlerine yönelik ödemeler hak sahiplerinin hesaplarına aktarıldı. Projeye başvurular, https://apps.denizli.bel.tr/testkitabibasvuru/ adresinden alınıyor ve gençlerin sınav sürecindeki mali yükünü hafifletmeyi hedefliyor.

"En büyük asker bizim asker" desteği:

Vatani görevini yapan Mehmetçik’in yemin töreni heyecanına ortak olmak ve ailelerin yol masraflarına katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen destek ödemeleri de hak sahiplerine ulaştırıldı. Bu projeye yeni dönemde başvurmak isteyen vatandaşlar https://cbs.denizli.bel.tr/askeryemintoren/ adresinden müracaat edebiliyor.

Başkanın mesajı:

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, kentte dayanışmayı güçlendirmeye ve kimseyi yalnız bırakmamaya devam edeceklerini vurguladı. Çavuşoğlu, "Dar gelirli hemşehrimizin mutfağındaki tüpten, evladımızın eğitimine; Mehmetçiğimizin yemin törenindeki gururuna kadar her aşamada ailelerimizin yanındayız" ifadelerini kullandı.

Hâlen açık olan yeni dönem başvuru kanalları üzerinden vatandaşlar destek programlarına ilişkin taleplerini iletebiliyor; ilgili birimler başvuruları değerlendirip ödeme süreçlerini sürdürüyor.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN DAR GELİRLİ HANELER, ÖĞRENCİLER VE ASKER AİLELERİ İÇİN SÜRDÜRDÜĞÜ MUTFAK TÜPÜ, TEST KİTABI ÜCRETİ İLE "EN BÜYÜK ASKER BİZİM ASKER" PROJELERİNDE HAK SAHİPLERİNİN ÖDEMELERİ HESAPLARA YATIRILDI. PROJELERİN YENİ DÖNEM BAŞVURULARI İSE SÜRÜYOR.