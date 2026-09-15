Denizli DEMİOSB'de yatırım süreçleri kolaylaşıyor

DEMİOSB müteşebbis heyet toplantısı sonuçları

Denizli Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde (DEMİOSB) düzenlenen Müteşebbis Heyet Toplantısı, Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger başkanlığında DEMİOSB Şantiye Binası’nda gerçekleştirildi. Toplantıda bölgedeki altyapı, üstyapı ve inşaat çalışmalarının güncel durumu ele alınırken, yatırımcıların süreçlerini kolaylaştıracak ve DEMİOSB’nin planlı gelişimine katkı sunacak bir dizi karar alındı.

alınan kararların kapsamı:

Toplantıda, ön tahsis sözleşmesi imzalanan firmalara verilecek arsa tahsis belgesi şartları netleştirildi. Ayrıca sanayi yapılarında uygulanacak mimari ve çevre standartları ile ruhsat ve iskân işlemlerine ilişkin hizmet bedelleri karara bağlandı. Bu düzenlemeler, yatırım süreçlerinin hızlanması ve bölgedeki inşaat faaliyetlerinin standartlara uygun yürütülmesini hedefliyor.

ekonomik ve sektörel etkiler:

Görüş alışverişinde yer verilen Denetim Kurulu Raporu doğrultusunda, DEMİOSB’nin sektörel uzmanlaşma ve planlı sanayileşme açısından kent ekonomisine katkısı vurgulandı. Vali Yavuz Selim Köşger, DEMİOSB’nin üretim, istihdam ve ihracat potansiyelini artıracak yatırımların kararlılıkla destekleneceğini belirtti. Alınan kararların yatırımcı güvenini güçlendirerek bölgenin düzenli ve hedef odaklı büyümesine hizmet etmesi bekleniyor.

Toplantı sonuçları, DEMİOSB bünyesindeki projelerin önümüzdeki dönemde daha şeffaf ve öngörülebilir bir çerçevede ilerlemesine zemin hazırlıyor.

DENİZLİ MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’NDE DENİZLİ VALİSİ YAVUZ SELİM KÖŞGER BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN MÜTEŞEBBİS HEYET TOPLANTISI’NDA, BÖLGEDEKİ ALTYAPI, ÜSTYAPI VE İNŞAAT ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRİLİRKEN YATIRIMCILARIN SÜREÇLERİNİ KOLAYLAŞTIRACAK ÖNEMLİ KARARLAR ALINDI.