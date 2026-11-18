Yeter Çam güvenoyu alarak görevine devam etti

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi'nin 16. Seçimli Olağan Genel Kurulu, yoğun katılımla Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Yapılan demokratik seçimde mevcut başkan Yeter Çam, üyelerin desteğini alarak yeniden başkanlığa seçildi ve meclisin yeni döneminde görevine devam etme yetkisini güvence altına aldı.

seçim süreci ve katılımcılar:

Genel kurul, divan başkanlığını yürüten Velittin Kalınkara yönetiminde tamamlandı. Toplantıya Kent Konseyi Başkanı Ali Marım, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanı Mehmet Selçuk ile çok sayıda Engelliler Meclisi üyesi katıldı. Katılımın yüksek olduğu genel kurulda, seçimlerin demokratik usullerle yapılması ve üyelerin tercihlerinin saygı görmesi öne çıktı.

yeni dönemde öncelikler ve mesajlar:

Kent Konseyi Başkanı Ali Marım, yeniden başkan seçilen Yeter Çam'ı tebrik ederek yeni döneme başarı dileklerini iletti. Marım, engelli bireylerin toplumsal yaşamın her alanında eşit, etkin ve güçlü şekilde yer almasının önemine işaret etti ve talep ile beklentilerin yerel yönetim karar süreçlerine doğrudan yansıtılmasının gerekliliğini vurguladı. Yeni dönemde çalışmaların katılımcılık, dayanışma ve ortak akıl anlayışıyla sürdürüleceği, engelli bireylerin yaşamını kolaylaştıracak uygulama ve projelere öncelik verileceği belirtildi.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENT KONSEYİ ENGELLİLER MECLİSİ’NİN 16. SEÇİMLİ OLAĞAN GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİRİLDİ. GENEL KURULDA MEVCUT BAŞKAN YETER ÇAM, ÜYELERİN DESTEĞİNİ ALARAK YENİDEN BAŞKANLIĞA SEÇİLDİ.