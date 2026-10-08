Denizli ev tekstilinde tasarım ve markalaşmayla Londra'da alıcılarla buluştu

DENİB'in Londra heyeti sektörde temasları güçlendirdi:

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) öncülüğünde gerçekleştirilen ev tekstili sektörel ticaret heyeti, 6-8 Ekim 2026 tarihleri arasında İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlendi. Ticaret Bakanlığı destekli program kapsamında heyet, 11 firmadan oluştu ve sektöre ilişkin fuar ziyaretleri ile ikili iş görüşmeleri gerçekleştirildi.

Fuar ziyaretleri ve ikili görüşmelerde odak noktaları:

6 Ekim Salı günü heyet, marka sahiplerini, üreticileri ve perakendecileri bir araya getiren Brand Licensing Europe ve butik-lüks otellere yönelik ürünleri buluşturan Independent Hotel Show'u ziyaret etti. Firmalar burada lisanslı ürün geliştirme, marka iş birlikleri, konaklama sektörünün tedarik ihtiyaçları ve otel tekstilindeki beklentileri yerinde gözlemledi. 7 Ekim Çarşamba günü İngiltere'nin önde gelen ev tekstili alıcılarıyla yapılan ikili iş görüşmeleri, ürün tanıtımı ve doğrudan ticari temaslar için fırsat sundu. Programın son gününde ise 8 Ekim Perşembe günü, görüşmelerde kurulan bağlantıların kalıcılığını sağlamak ve yeni iş imkanlarını değerlendirmek amacıyla firma ziyaretleri planlandı.

İhracat verileri ve hedeflenen stratejiler:

DENİB Başkanı Osman Uğurlu programı değerlendirirken Denizli'nin İngiltere pazarındaki konumuna dikkat çekti. Uğurlu, 2026 yılının ilk üç çeyreğinde İngiltere'ye yapılan ihracatın %40,7 artışla 672 milyon dolar seviyesine çıktığını; tekstil-konfeksiyon ihracatının ise %19 artışla 64 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirtti. Bu veriler ışığında Denizli'nin güçlü üretim birikimi ve ev tekstilindeki uzmanlığının, tasarım, yenilikçi ürün geliştirme ve markalaşma ile daha da ileri taşınmasının hedeflendiğini vurguladı.

Uğurlu, firmaların alıcılarla doğrudan bir araya gelmesinin pazardaki beklentilerin yerinden takip edilmesi ve ürünlerin bu doğrultuda geliştirilmesi açısından önemine işaret etti. Heyet programının, mevcut bağlantıları güçlendirmenin yanı sıra yeni ticari fırsatları ve kalıcı iş birliklerini beraberinde getirmesinin amaçlandığını dile getirdi.

Heyet çalışmasının uzun vadeli beklentileri:

DENİB Başkan Yardımcısı Cüneyt Demirkan ise ikili iş görüşmelerinin firmaların ticari bağlantılarını geliştirmede kritik rol oynadığını belirtti. Demirkan, fuar ziyaretlerinin firmalara pazar beklentilerini daha iyi anlama ve koleksiyonlarını hedef kitleye göre şekillendirme imkânı sunduğunu ifade etti. Ayrıca heyetin, üretim kabiliyetini farklı müşteri grupları ve daha yüksek katma değerli ürünlerle buluşturma hedeflerine katkı sağlayacağı vurgulandı.

Program kapsamında elde edilecek bağlantıların ve gözlemlerin firmaların uluslararası görünürlüğünü artırması, rekabet güçlerini pekiştirmesi ve ihracatın katma değerini yükseltmesi bekleniyor. DENİB yetkilileri, ev tekstili sektörünün yeni pazarlar ve markalaşma odaklı büyüme stratejilerini önümüzdeki dönemde de sürdüreceklerini açıkladı.

DENİZLİ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ (DENİB), 6-8 EKİM 2026 TARİHLERİ ARASINDA İNGİLTERE'NİN BAŞKENTİ LONDRA'DA EV TEKSTİLİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK SEKTÖREL TİCARET HEYETİ PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİYOR.