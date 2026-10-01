Denizli futbolunda yol haritası hazırlanıyor: amatör yapı masaya yatırıldı

Denizli’de amatör futbol için kapsamlı değerlendirme:

Türkiye Futbol Adamları Derneği (TÜRFAD) Denizli Şubesi öncülüğünde düzenlenen çalıştayda, il genelindeki amatör futbol yapılanmasının sorunları ve çözüm önerileri kapsamlı şekilde ele alındı. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen toplantıya TÜRFAD Denizli Şube Başkanı Ahmet İbanoğlu ve şube yönetim kurulu ile birlikte Pamukkale Üniversitesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği, Futbol İl Temsilciliği, İl Hakem Derneği ve Saha Komiserleri Derneği temsilcileri katıldı.

Çalıştayın gündemi ve amaçları:

Toplantıda; Denizli futbolunun dünü, bugünü ve geleceğine ilişkin tespitler yapıldı, mevcut sorunların kaynağına inildi ve pratik çözüm önerileri tartışıldı. Katılımcılar, amatör liglerin, kulüplerin, futbolcuların, hakemlerin, saha komiserlerinin ve antrenörlerin karşılaştığı problemleri ve tesislerin durumunu ayrıntılı biçimde masaya yatırdı. Elde edilen bulguların raporlaştırılarak ilgili kurumlara aktarılması ve bu raporun yol haritası işlevi görmesi kararı alındı.

Paydaş iş birliği ve sonraki adımlar:

TÜRFAD Denizli Şube Başkanı Ahmet İbanoğlu, çalıştayın bir fikir platformu olduğunu, alınan görüşlerin ve önerilerin yazılı bir rapor haline getirileceğini vurguladı. İbanoğlu, Ocak ayında başlatılan çalışmaların devamı niteliğindeki bu toplantıda amatör futbola odaklanıldığını, bir sonraki aşamada ise profesyonel futbolun değerlendirileceği bir çalıştay yapılmasının planlandığını belirtti.

Açılış konuşmasının ardından katılımcılar kendi alanlarına dair sunumlar gerçekleştirerek tespit ve çözüm önerilerini aktardı. Sunumlar sırasında öne çıkan başlıklar arasında altyapı eksiklikleri, tesis yetersizlikleri, hakem ve antrenör eğitimleri ile kulüplerin finansal ve idari yapılandırılması yer aldı. Çalıştay boyunca gündeme gelen projeler değerlendirildi, tartışıldı ve birlikteliğin önemi sıkça vurgulandı.

Toplanacak veriler ve katılımcı önerileri bir rapor halinde derlenecek; bu rapor ilgili resmi mercilere iletilerek Denizli futbolunun gelişmesine yönelik yol haritası oluşturulmasında temel belge olarak kullanılacak.

TÜRKİYE FUTBOL ADAMLARI DERNEĞİ (TÜRFAD) DENİZLİ ŞUBESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN ÇALIŞTAYDA, DENİZLİ'NİN FUTBOL HARİTASININ ÇIKARILMASI KARARLAŞTIRILDI.