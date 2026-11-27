Denizli gençliği yönetime geldi

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Lise Gençlik Meclisi'nde 2026-2028 dönemi yönetimi belirlendi. Genel kurulda yapılan açık oylama sonucunda, İbrahim Cinkaya Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Rümeysa Erkaya en yüksek oyu alarak meclis başkanı seçildi. Toplam 26 adayın yarıştığı seçimde, gençlerin projelerini ve beklentilerini aktardığı bir seçim süreci yaşandı.

seçim süreci ve katılımcılar:

Seçimli genel kurul, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı; ardından protokol konuşmaları yapıldı. Genel kurula Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili ve Kent Konseyi Başkanı Ali Marım, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Mehmet Selçuk, Kent Konseyi Genel Sekreteri Baran Akın, okul müdürleri, öğretmenler ve lise gençlik meclisi üyeleri katıldı. Genel kurulun işleyişini yönetmek üzere divan teşkilatı kuruldu ve divan başkanlığını DEGİAD Başkanı Kemal Sözkesen üstlendi.

yeni yürütme kurulu ve kapanış:

Gençler kürsüde hayallerini, proje fikirlerini ve hedeflerini paylaştı; yapılan açık sayımın ardından Rümeysa Erkaya başkanlığa seçildi. En fazla oy alan 7 erkek aday ve 7 kız adaydan oluşan yürütme kurulu, yeni dönemin yönetimini oluşturdu. Program, yeni seçilen başkan ve yürütme kurulu üyelerinin tebrikleri kabul etmesi, dilek ve temennilerin paylaşılması ve günün anısına çekilen toplu fotoğrafla son buldu.

Seçim, liselilerin karar alma süreçlerine katılımını güçlendirmeyi amaçlayan bir platform olarak değerlendirildi; yeni yürütme kurulunun önümüzdeki iki yılda uygulanacak projelerle gençlerin görüşlerini temsil etmesi bekleniyor.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENT KONSEYİ LİSE GENÇLİK MECLİSİ’NDE 2026-2028 DÖNEMİ YÖNETİMİ BELLİ OLDU. 26 ADAYIN YARIŞTIĞI GENEL KURULDA EN ÇOK OYU ALAN İBRAHİM CİNKAYA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ ÖĞRENCİSİ RÜMEYSA ERKAYA BAŞKAN SEÇİLİRKEN, EN YÜKSEK OYU ALAN KIZ VE ERKEK ÖĞRENCİLER DE YENİ YÖNETİM KURULUNU OLUŞTURDU.