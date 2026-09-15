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Denizli GESK'ten zirve takibinde kritik galibiyet

Yukatel Denizli GESK, Kayseri GESK'i 4-3 mağlup ederek puanını 15'e çıkardı; liderle arasındaki fark 1 puan kaldı ve şampiyonluk hedefi devam ediyor.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 09:37

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Denizli GESK'ten zirve takibinde kritik galibiyet

maçın özeti:

Yukatel Denizli Görme Engelliler Spor Kulübü (GESK), Sesi Görenler Süper Ligi'nde oynadığı zorlu karşılaşmada Kayseri GESK'i 4-3 yenerek önemli bir üç puan aldı. Mücadele başından sonuna dek yüksek tempoda geçti ve her iki takım da baskılı bir oyun sergiledi. Karşılaşmanın skoru sık sık değişirken Denizli temsilcisi son bölümlerde kritik anları lehine çevirmeyi başardı.

Maçta öne çıkan skor ise 4-3 oldu; ev sahibi ekipte golleri Hasan Şatay (3) ve Oğuzhan Yokuş kaydetti. Konuk Kayseri GESK'in sayıları Emre'den geldi. Bu sonuç, Denizli ekibinin hem moral hem de puan açısından önemli kazanç elde etmesini sağladı.

puan durumu ve hedef:

Alınan galibiyetle Yukatel Denizli GESK'nin puanı 15'e yükseldi ve takım ligde ikinci sıradaki yerini güçlendirdi. Liderle arasındaki farkın yalnızca 1 puan olması, sezonun sonuna kadar sürecek çekişmenin göstergesi oldu. Kulüp yönetimi ve teknik ekip, kalan maçlara büyük önem veriyor ve her karşılaşmayı final olarak görüyor.

Karşılaşma sonrası değerlendirmede bulunan Yusuf Şatay, sahada gösterilen efora dikkat çekti: "Kayseri GESK karşısında 4-3’lük galibiyetle sahadan ayrılmayı başardık. Özellikle maçın kritik anlarında gösterdiğimiz mücadele ve inanç bizim için çok değerliydi." Şatay, takımın rehavete kapılmayacağını vurgulayarak, "Önümüzde oynayacağımız her karşılaşma bizim için final niteliğinde. Takım olarak hedefimiz belli; şampiyonluk yarışında sonuna kadar mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Denizli ekibi sezonu şampiyon tamamlayıp Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmeyi hedefliyor. Bu galibiyet, hem taraftar desteğini artıracak hem de takımın şampiyonluk yolundaki kararlılığını pekiştirecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

YUKATEL DENİZLİ GÖRME ENGELLİLER SPOR KULÜBÜ (GESK), SESİ GÖRENLER SÜPER LİGİ&#039;NDE KRİTİK BİR...

YUKATEL DENİZLİ GÖRME ENGELLİLER SPOR KULÜBÜ (GESK), SESİ GÖRENLER SÜPER LİGİ'NDE KRİTİK BİR GALİBİYETE İMZA ATTI. KAYSERİ GESK İLE KARŞILAŞAN DENİZLİ TEMSİLCİSİ, BÜYÜK ÇEKİŞMEYE SAHNE OLAN MÜCADELEDEN 4-3 GALİP AYRILDI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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