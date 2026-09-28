Denizli görme engellilerden farklı zafer: 14-1

maç özeti:

B1 Görme Engelliler Futbol Deplasmanlı Süper Ligi'nin 9. haftasında Y. Denizli Görme Engelliler Spor Kulübü, Bursa'da karşılaştığı Yeditepe Görme Engelliler Spor Kulübü'nü farklı skorla mağlup etti. Karşılaşma sonunda skor 14-1 olarak tescil edildi ve Denizli ekibi şampiyonluk yürüyüşünü sürdürdü.

goller ve kilit oyuncular:

Maçta öne çıkan isim Hasan Şatay oldu; Şatay attığı 8 golle takımın galibiyetinde başrol oynadı. Y. Denizli'nin diğer gollerini Oğuzhan Yokuş (3), Recep Aydeniz (2) ve Emirhan Oyit kaydederken, Yeditepe'nin tek sayısı Yaşar Avni tarafından atıldı.

takım ve yönetimin değerlendirmesi:

Maç sonrası değerlendirmede Teknik Direktör Yusuf Şatay, "Ligin 9. hafta maçında 14-1'lik skorla rahat bir galibiyet aldık. Şampiyonluk yolunda önemli adımlar attık. İnşallah bu şekilde devam edip lig sonunda hedefimize ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

Kulüp Başkanı Öztürk Özkan ise oyuncuları ve teknik heyeti tebrik ederek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu vurguladı: "Sezon sonunda şampiyonluk kupasını Denizli'ye getirmek istiyoruz. Bu gururlu yolda tüm Denizli halkından destek bekliyoruz."

Bu sonuçla Y. Denizli, hem gol verimi hem de savunmadaki kontrol açısından ligin dikkat çeken ekipleri arasındaki yerini güçlendirdi. Haberde takımın ligdeki puan durumu veya sıralamaya dair başka bir veri yer almadığı için bu metinde sadece maçın ayrıntılarına ve takımın değerlendirmelerine odaklanıldı.

B1 GÖRME ENGELLİLER FUTBOL DEPLASMANLI SÜPER LİGİ’NİN 9. HAFTASINDA YUKATEL DENİZLİ GÖRME ENGELLİLER SPOR KULÜBÜ, BURSA’DA KARŞILAŞTIĞI YEDİTEPE GÖRME ENGELLİLER SPOR KULÜBÜ’NÜ 14-1 MAĞLUP ETTİ. DENİZLİ TEMSİLCİSİNDE HASAN ŞATAY ATTIĞI 8 GOLLE GALİBİYETTE ÖNEMLİ ROL OYNADI.